Ile Maurice: LUX - Bénéfices nets semestriels de Rs 5,8 Mds à fin décembre 2025

Le groupe hôtelier LUX a enregistré une performance financière solide au titre du semestre clos au 31 décembre 2025, portée notamment par une conjoncture touristique favorable et l'application d'une stratégie rigoureuse de création de valeur. L'évolution positive des arrivées touristiques dans ses principaux marchés a constitué un important levier clé de la croissance du chiffre d'affaires et de l'amélioration de la rentabilité du groupe.

Les arrivées touristiques ont progressé de 5 % sur le semestre pour atteindre 777 000 visiteurs contre 737 000 un an plus tôt. Cette dynamique, largement soutenue par l'Europe, qui représente 66 % des arrivées, a favorisé une forte demande hôtelière. Dans ce contexte, les établissements du groupe LUX ont affiché des taux d'occupation élevés et une amélioration de l'Average Daily Rate (ADR), traduisant la capacité de LUX à capter une clientèle à plus forte valeur ajoutée.

Aux Maldives, où le groupe opère un positionnement haut de gamme, les arrivées touristiques ont atteint 1,1 million de visiteurs sur le semestre, en hausse par rapport à 1,03 million en 2024. Ils venaient principalement de la Chine et de la Russie. La diversification des marchés sources, avec notamment la montée en puissance de la clientèle asiatique, a soutenu la fréquentation de LUX South Ari Atoll, contribuant positivement aux revenus du groupe. À La Réunion, la progression de l'occupation et des tarifs a également renforcé la performance régionale.

Fiscalité alourdie

Dans ce contexte porteur, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a progressé de 8 % pour s'établir à Rs 5,81 milliards. Cette croissance s'est accompagnée d'une amélioration significative de la rentabilité, le résultat net semestriel augmentant de 23 %, soit de Rs 580 millions à Rs 714 millions. L'effet combiné de la hausse des volumes, de l'optimisation des prix et d'une meilleure absorption des coûts fixes a permis au groupe d'accroître ses marges, malgré des pressions inflationnistes persistantes.

La performance aurait toutefois été encore plus marquée sans l'alourdissement de la fiscalité à Maurice. L'introduction de la Fair Share Contribution de 5 % a porté le taux effectif d'imposition à 24 % contre 19 % auparavant, entraînant une hausse sensible de la charge d'impôt. Néanmoins, la solidité des résultats témoigne de la résilience du modèle économique du groupe.

Parallèlement, LUX a poursuivi le renforcement de sa structure financière. Le niveau d'endettement (gearing) a été ramené à 13 % contre 20 % un an plus tôt, à la faveur d'un désendettement actif. À fin décembre 2025, le groupe disposait d'une trésorerie nette de Rs 1,48 milliard, lui offrant une marge de manœuvre appréciable pour soutenir sa croissance future.