Ile Maurice: Deux autobus détruits par un incendie, trois autres endommagés

Un incendie a éclaté vers 1 heure du matin, ce lundi 26 janvier, au dépôt de la Compagnie nationale de transport (CNT) à Forest-Side. Deux autobus ont été complètement détruits par les flammes tandis que trois autres véhicules ont été endommagés.

C'est le gardien du dépôt qui a donné l'alerte en voyant de la fumée dans la cour. Il a aussitôt alerté les pompiers qui se sont rapidement intervenus. À leur arrivée, les deux autobus étaient déjà en feu, rendant leur sauvetage impossible. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, l'incendie a été maîtrisé avant de toucher d'autres véhicules ou infrastructures du dépôt. Le directeur de la CNT, le Dr Harvin Soonarane, a confirmé l'ampleur des dégâts : deux autobus sont totalement détruits et trois autres seront examinés pour évaluer l'impact du feu. Aucune personne n'a été blessée, le dépôt étant fermé au moment de l'incendie. Les dégâts matériels restent toutefois importants, notamment pour les véhicules détruits et pour la logistique de la CNT.

La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'incendie. Pour le moment, un acte criminel n'est pas écarté et des officiers spécialisés examineront la scène afin de savoir si le feu a été déclenché volontairement ou accidentellement. Les premiers éléments seront communiqués une fois l'enquête avancée. Du côté de la CNT, aucune autre déclaration officielle n'a été faite, mais le directeur assure que la compagnie fera tout son possible pour évaluer les dégâts et remettre les véhicules endommagés rapidement en état.

Cet incident rappelle l'importance de la sécurité dans les dépôts de véhicules, et met en lumière le rôle crucial des pompiers et du personnel de surveillance pour éviter que des situations similaires ne causent davantage de dommage ou mettent des vies en danger.

