Sénégal: Renouvellement du parc des camions de vidange - 40 véhicules neufs remis aux membres de l'Aaas

Le processus de modernisation du secteur de l'assainissement au Sénégal franchit une étape importante. Quarante (40) camions de vidange neufs ont été officiellement remis aux membres de l'Association des acteurs de l'assainissement du Sénégal (Aaas), dans le cadre d'un vaste projet de renouvellement de 250 camions à l'échelle nationale.

La cérémonie de remise s'est tenue ce vendredi, 23 janvier 2025, à la station de dépuration de Cambérène, sous la présidence du ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, en présence de plusieurs acteurs institutionnels et financiers.

Ces camions de dernière génération, acquis grâce à un mécanisme de crédit-bail, disposent d'une capacité de vidange performante avec « un gain considérable en efficacité et en productivité pour les professionnels du secteur ». Ils sont destinés à être déployés dans toutes les régions du Sénégal afin d'améliorer l'accès à un service d'assainissement de qualité.

Pour Ibra Sow, président de l'Aaas, cette première dotation de 40 camions marque le démarrage effectif d'un projet plus ambitieux visant le renouvellement total de 250 véhicules.

Prenant la parole au nom du directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde), Pape Samba Diop a souligné l'importance du respect des engagements financiers par les bénéficiaires. Il a rappelé que la poursuite du projet et l'acquisition des autres camions dépendront de la capacité des acteurs à honorer le remboursement des crédits contractés.

Dans son allocution, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a félicité les bénéficiaires tout en les exhortant à une gestion rigoureuse et responsable des équipements. « Vous êtes des pionniers. Il est essentiel que tous les membres soient sensibilisés afin que, le moment venu, chacun réponde à ses obligations de remboursement. C'est à ce prix que les institutions financières pourront continuer à vous accompagner et à élargir le financement à d'autres partenaires », a-t-il insisté.

Pour la Bnde, cette initiative s'inscrit pleinement dans sa stratégie de soutien aux secteurs prioritaires, notamment ceux liés à la santé publique, à la protection de l'environnement, à l'emploi des jeunes et à la promotion de l'entrepreneuriat. « Cette cérémonie constitue une avancée majeure dans notre volonté commune de garantir un assainissement durable, inclusif et accessible à toutes les populations, sans distinction de territoire », a affirmé Pape Samba Diop.

À travers ce programme, les autorités ambitionnent de structurer un secteur de l'assainissement plus moderne, mieux organisé, professionnel et durablement intégré dans l'économie formelle, au bénéfice du bien-être des populations sénégalaises.