Madagascar-Union Européenne - Un accord de partenariat économique définitif d'ici au mois de février

De belles perspectives pour les échanges entre Madagascar et l'Union européenne. Le ministère du Commerce et de la Consommation (MCC) annonce qu'un accord de partenariat économique définitif est prévu d'ici le mois de février prochain.

L'annonce a été faite par la ministre du Commerce et de la Consommation, Haingotiana Andriamadison, lors d'un atelier de vulgarisation de ce partenariat pour les opérateurs, au Colbert, vendredi dernier.

Cadre partiel

Pour le moment, l'APE Madagascar-UE est encore intérimaire, a rappelé la ministre. L'APE intérimaire, rappelons-le, est un cadre partiel qui fixe quelques règles générales, principalement sur l'accès au marché, comme les droits de douane et les quotas, et dont l'objectif est de permettre une application partielle des principes du libre-échange en attendant le texte complet.

L'APEi donne déjà accès à un tarif préférentiel pour les exportations malgaches vers l'UE et à une ouverture progressive des marchés de l'UE vers Madagascar sur une longue période. Un accord limité en somme. Et ce, contrairement à l'APE définitif ou complet, qui inclura tous les volets négociés sur le commerce des biens, les services, les règles d'origine plus modernes, la facilitation des échanges, la protection des investissements, le développement durable, et même les mécanismes de règlement des différends. On s'achemine, en somme, vers un accord juridique complet et permanent entre les deux parties.

Procédures et exigences

L'atelier de vulgarisation de l'APE de vendredi dernier était l'occasion d'informer les opérateurs économiques sur les tenants et aboutissants du marché européen, qui demeure encore et toujours l'un des principaux partenaires économiques de Madagascar. Madagascar y exporte principalement du textile, des produits de la pêche et des ressources halieutiques, ainsi que de la vanille, avec des avantages douaniers et fiscaux.

« À travers cet atelier, notre objectif est d'aider les exportateurs à mieux s'intégrer sur le marché européen », a expliqué la ministre Haingotiana Andriamadison. Les opérateurs économiques ont ainsi eu l'occasion de s'informer sur les procédures et les exigences du marché européen. À noter que, dans un souci d'équité et de décentralisation, des ateliers du même genre ont déjà été organisés dans d'autres régions comme Manakara, Toamasina et Antsiranana. À noter que, selon toujours la ministre, la balance commerciale de Madagascar vis-à-vis de l'Union européenne est excédentaire.