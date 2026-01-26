Madagascar: Commerce international - Cap sur un renforcement des contrôles aux frontières

Lors d'un déplacement à Toamasina, la semaine dernière, le président de la Refondation de la République de Madagascar, Michaël Randrianirina, a effectué une visite sur le site des deux scanners destinés au contrôle des marchandises à l'importation, au port de Toamasina. La délégation comprenait le ministre des Transports ainsi que le directeur général de la Société du Port à gestion Autonome de Toamasina (SPAT).

Cette séquence de terrain s'inscrit dans la volonté des autorités de consolider les capacités de contrôle aux frontières, à un point névralgique des échanges commerciaux du pays. Sur place, les équipes techniques ont présenté le fonctionnement des équipements et dressé un état des lieux des difficultés rencontrées. Selon les informations partagées lors de la visite, l'un des scanners est hors service depuis le mois de décembre 2025.

Le second, actuellement opérationnel, fait face à des contraintes techniques qui réduisent son efficacité. Cette situation fragilise les capacités de contrôle, complique la gestion des flux et peut allonger les délais de traitement des marchandises au niveau du port. Les échanges ont également permis de mettre en lumière des mesures provisoires déjà engagées pour limiter les interruptions. La Douane a notamment pris en main la gestion du groupe électrogène en cas de coupure d'électricité, afin d'assurer la continuité du service et de maintenir un niveau minimal d'opérationnalité des dispositifs de contrôle.

Transparence

Cette visite intervient dans un contexte particulier pour l'administration douanière. La Douane dispose désormais d'un nouveau directeur général, nommé lors du Conseil des ministres du 20 janvier 2026. Antoine Randrianjafy, inspecteur principal des Douanes, a officiellement pris ses fonctions ce jour à l'issue de la cérémonie de passation de service, honorée par la présence du ministre de l'Économie et des Finances.

La prise de fonctions coïncide également avec la célébration de la journée internationale de la Douane, marquée par une cérémonie prévue ce jour à Ivato. Pour le ministère de l'Économie et des Finances, la séquence traduit un double objectif : renforcer l'efficacité des contrôles aux frontières et accélérer la modernisation de l'administration douanière. Bref, au regard de son parcours et de sa connaissance des enjeux économiques et douaniers, le nouveau directeur général est attendu sur plusieurs chantiers prioritaires.

Il s'agit d'améliorer la performance, de renforcer la lutte contre la fraude et les trafics illicites, à l'importation comme à l'exportation, et d'intensifier la lutte contre la corruption. Dans le même temps, la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance demeure un axe central, en appui aux efforts de relance économique de Madagascar.