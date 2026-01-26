Madagascar: Volobe Amont - Relance du projet pour accélérer la transition énergétique

L'amélioration de l'accès à l'électricité et la résolution durable des difficultés énergétiques figurent parmi les priorités majeures du gouvernement.

Dans cette dynamique, le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) a conduit deux réunions stratégiques avec le consortium en charge du projet hydroélectrique de Volobe, regroupé au sein de CGHV et de ses actionnaires, avec une participation active des représentants de la Société financière internationale (SFI). La première rencontre, à dominante technique, a réuni les équipes opérationnelles afin de faire le point sur l'avancement du projet.

Elle a été conduite par l'équipe du MEF, sous la coordination du secrétaire général, avec l'objectif de consolider les éléments de préparation, d'identifier les points de vigilance et de sécuriser les prochaines étapes.

Une seconde réunion, à un niveau décisionnel, s'est tenue sous le leadership du ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Ramiarison, avec la participation de l'équipe technique, de représentants du ministère de l'Énergie ainsi que des conseillers techniques de la Primature. Les échanges ont permis d'aligner l'ensemble des parties prenantes sur les paramètres clés du projet et sur les arbitrages à conduire pour accélérer sa concrétisation.

Vers la clôture financière

Plusieurs sujets structurants ont été abordés. Les discussions ont porté sur la situation actuelle du projet, les modalités de financement, incluant les options concessionnelles et les appuis sous forme de dons, ainsi que le processus de clôture financière. Le montage EPC, qui encadre l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction, a également été examiné, tout comme la route d'accès, considérée comme une composante indispensable à la réalisation du chantier dans de bonnes conditions.

Un volet important a concerné l'optimisation du tarif afin d'assurer la soutenabilité et la viabilité du projet sur le long terme. Les parties ont aussi discuté de l'efficience économique attendue, en mettant l'accent sur la création de valeur, le renforcement du tissu économique local et l'apport d'innovations technologiques. À l'issue des échanges, l'État a réaffirmé ses engagements.

Le ministre a souligné sa volonté de renforcer l'esprit de partenariat, de garantir la continuité des actions et le respect des engagements, tout en consolidant un climat de confiance fondé sur la transparence. Il s'est également engagé à accompagner les différentes procédures du projet dans une logique d'intérêts communs.

Présenté comme un levier de transition énergétique inclusive, Volobe demeure un projet prioritaire identifié dans le PDMC. Très attendu par la population, les opérateurs économiques et les investisseurs, il se distingue par son adhésion sociale et par l'engagement des parties prenantes. Il est, à ce stade, le seul grand projet hydroélectrique affichant un niveau d'avancement significatif sur les plans technique, opérationnel et financier.