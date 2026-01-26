Madagascar: Secteur du numérique - Formation gratuite de 1 300 jeunes pour intégrer le marché du travail

Le programme ASAN'AI est lancé par le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) à travers la mise en oeuvre du projet Pôles intégrés de croissance (PIC) financé par la Banque mondiale.

Il s'agit d'un programme de formation et d'insertion professionnelle dédié aux jeunes, en vue de les propulser vers les métiers du numérique, particulièrement dans le secteur du BPO (Business Process Outsourcing), ou externalisation des processus métiers. Il se fixe pour mission de former gratuitement 1 300 jeunes à travers toute l'île sur une période de 15 mois. L'objectif consiste à répondre aux besoins croissants des entreprises locales et internationales spécialisées dans l'externalisation des processus métiers (BPO).

Pour la première des quatre cohortes prévues, le ministère de tutelle prévoit de sélectionner 280 candidats. L'excellence est de mise pour intégrer ce parcours. Les candidats doivent être titulaires, au minimum, du baccalauréat, justifier d'une maîtrise irréprochable de la langue française et démontrer une réelle agilité avec les outils informatiques. Au-delà de ces compétences techniques, les critères d'admission porteront également sur la motivation, la capacité d'adaptation et l'engagement personnel des postulants à bien suivre cette formation.

Date limite d'inscription

Loin d'être purement théorique, le cursus favorise une immersion rapide. En effet, les bénéficiaires intégreront le monde de l'entreprise dès leur troisième mois de formation. Pour les apprenants les plus performants, une promesse de recrutement immédiat est également prévue au sein de leaders du secteur tels qu'Intelcia, Konecta, Connecteo ou encore Concentrix, selon le ministère de tutelle.

Les débouchés incluent des postes stratégiques et innovants, allant du téléconseiller à l'expert en annotation de données pour l'intelligence artificielle. Il est à noter que la date limite permettant aux jeunes intéressés de soumettre leur candidature à ce programme de formation gratuite est fixée au 27 janvier 2027.

Les inscriptions se font exclusivement en ligne via la plateforme officielle : www.asanai.mg. En renforçant ainsi les compétences locales, l'État mise sur le numérique comme un moteur durable de croissance économique et un levier majeur pour l'intégration des jeunes sur le marché du travail.