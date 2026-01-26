Madagascar: Rivière Sisaony - Le barrage hydroagricole de Tolongoina cède sous la pression de l'eau

Alerte rouge au cœur de l'Atsimondrano, hier. La situation est jugée critique dans le fokontany de Tolongoina, dans la commune d'Ampahitrosy, district d'Antananarivo Atsimondrano.

Le barrage hydroagricole qui traverse la digue de la rivière Sisaony a montré des signes avancés de dégradation, provoquant une vive inquiétude parmi les autorités locales et les riverains. En effet, sous la pression constante des eaux et après plusieurs épisodes de fortes pluies, le mur de soutènement s'est fissuré et certaines parties de la digue se sont affaissées.

Risques

Alertées par un rapport d'urgence, les autorités ont immédiatement mobilisé plusieurs structures, dont l'APIPA (Autorité pour la Protection contre les Inondations dans la Plaine d'Antananarivo) et le BNGRC (Bureau national de gestion des risques et des catastrophes). Les équipes techniques dépêchées sur place le 25 janvier 2026 ont confirmé la gravité de la situation.

À certains endroits, l'épaisseur de la digue ne dépassait plus deux mètres, ce qui fait planer le risque d'une rupture brutale. Par ailleurs, les habitants des zones basses ont été recensés en vue d'une éventuelle évacuation, tandis que des travaux communautaires ont débuté pour renforcer provisoirement l'ouvrage.

Mobilisation

Face à cette menace imminente, la priorité a été la stabilisation rapide du barrage. Des camions et des blocs de pierre ont été mobilisés afin de procéder à un enrochement d'urgence sur les parties les plus fragilisées. Le BNGRC a annoncé la prise en charge du coût des matériaux, tandis que les forces de sécurité se tiennent prêtes à intervenir en cas d'inondation soudaine.