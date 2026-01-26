Madagascar: Rivière Sisaony - Le barrage hydroagricole de Tolongoina cède sous la pression de l'eau

26 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Alerte rouge au cœur de l'Atsimondrano, hier. La situation est jugée critique dans le fokontany de Tolongoina, dans la commune d'Ampahitrosy, district d'Antananarivo Atsimondrano.

Le barrage hydroagricole qui traverse la digue de la rivière Sisaony a montré des signes avancés de dégradation, provoquant une vive inquiétude parmi les autorités locales et les riverains. En effet, sous la pression constante des eaux et après plusieurs épisodes de fortes pluies, le mur de soutènement s'est fissuré et certaines parties de la digue se sont affaissées.

Risques

Alertées par un rapport d'urgence, les autorités ont immédiatement mobilisé plusieurs structures, dont l'APIPA (Autorité pour la Protection contre les Inondations dans la Plaine d'Antananarivo) et le BNGRC (Bureau national de gestion des risques et des catastrophes). Les équipes techniques dépêchées sur place le 25 janvier 2026 ont confirmé la gravité de la situation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À certains endroits, l'épaisseur de la digue ne dépassait plus deux mètres, ce qui fait planer le risque d'une rupture brutale. Par ailleurs, les habitants des zones basses ont été recensés en vue d'une éventuelle évacuation, tandis que des travaux communautaires ont débuté pour renforcer provisoirement l'ouvrage.

Mobilisation

Face à cette menace imminente, la priorité a été la stabilisation rapide du barrage. Des camions et des blocs de pierre ont été mobilisés afin de procéder à un enrochement d'urgence sur les parties les plus fragilisées. Le BNGRC a annoncé la prise en charge du coût des matériaux, tandis que les forces de sécurité se tiennent prêtes à intervenir en cas d'inondation soudaine.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.