Madagascar: Région Atsinanana - Vers la création de 5 000 emplois décents pour les jeunes

Face au défi majeur du chômage des jeunes, le projet ambitieux « ASA 5 000 pour les jeunes - Région Atsinanana » a été officiellement lancé samedi dernier au PACT Toamasina. La cérémonie s'est déroulée sous la conduite du colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar, aux côtés de Soatiana Bety Léonne Florent, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique.

Ce programme, piloté par le MTEFOP, avec l'appui technique de la Maison de l'Emploi et de la Formation de la région Atsinanana (MEFRA), vise à créer 5 000 emplois décents pour les jeunes de la région sur une période de deux ans. Un objectif crucial, alors que près de 500 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail et que près de 90 % des emplois existants relèvent du secteur informel.

Le projet cible prioritairement les jeunes âgés de 18 à 25 ans, qu'ils soient diplômés ou non, issus des zones urbaines comme rurales. Les orientations stratégiques sont claires : 75 % des bénéficiaires seront accompagnés vers l'auto-emploi et l'entrepreneuriat (agrobusiness, artisanat, start-up). 25 % intégreront des postes au sein d'entreprises structurées. Les secteurs jugés prioritaires incluent l'agriculture et l'élevage, l'exploitation minière, le tourisme, le transport et la logistique, les énergies renouvelables ainsi que le bâtiment et les travaux publics.

Chaque bénéficiaire recevra un accompagnement complet : évaluation et orientation professionnelles, formations techniques et commerciales, suivi rapproché afin de garantir la pérennité des emplois créés. Les activités démarrent immédiatement : dès la semaine prochaine, des focus groups seront organisés pour préparer les premières formations axées sur la recherche d'emploi.