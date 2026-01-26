Madagascar: ESCM Business School ouvre ses inscriptions pour janvier 2026

L'ESCM Business School annonce l'ouverture des inscriptions pour la rentrée académique de janvier 2026. L'établissement confirme ainsi son ambition de proposer des parcours de formation en phase avec les mutations économiques et managériales actuelles.

Il met à disposition des étudiants une offre structurée allant du cycle Licence (B1, B2, B3) au master (MBA). Les spécialisations couvrent des domaines clés tels que le management, le marketing, la communication, la gestion, la finance et l'entrepreneuriat.

Formations

Au-delà de ses cursus académiques, l'ESCM Business School développe également des formations professionnelles sur mesure. Celles-ci s'adressent aux salariés, entrepreneurs et organisations, dans une logique de montée en compétences et d'adaptation aux évolutions du monde du travail.