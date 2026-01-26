Madagascar: Basket/Qualification mondial 2027 - Début du regroupement des locaux

Neuf joueurs locaux entrent en regroupement à partir de ce jour au Palais des Sports de Mahamasina.

Les préparatifs des qualifications continentales de la Coupe du monde de basket-ball 2027 sont désormais lancés. La Fédération malagasy de basket-ball donne le coup d'envoi du regroupement des joueurs locaux ce lundi 26 juin, au Palais des Sports de Mahamasina, marquant ainsi une étape importante dans la préparation de la sélection nationale.

Ce premier rassemblement se déroule sous la conduite de l'assistant-coach Ndranto Rakotonanahary, en collaboration avec la Direction technique nationale. Il concerne essentiellement les neuf joueurs évoluant dans les clubs locaux, appelés à poser les bases du travail physique, technique et tactique, en attendant le regroupement final au complet avec les joueurs expatriés.

Vendredi, la FMBB a publié la liste des joueurs présélectionnés pour ces éliminatoires continentales, dont certaines rencontres se dérouleront à Dakar, au Sénégal. L'objectif est clair : constituer un groupe compétitif capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines engagées dans la course au Mondial 2027. Les cadors répondent presque tous présents à ce premier appel.

Des éléments d'expérience comme Elly Randriamampionona, Livio Ratianarivo, Sitraka Raharimanantoanina ou encore M'Madi figurent parmi les têtes d'affiche. La liste a aussi vu le retour de plusieurs joueurs et l'intégration de jeunes éléments prometteurs, qui se sont illustrés lors des précédentes campagnes qualificatives et à l'Afrobasket 2025.

Marco Rakotovao, Hasina Rasolonandrianina, Cédric Andriatsimialona et Kanto Arimanana incarnent cette nouvelle génération sur laquelle le staff technique souhaite s'appuyer pour insuffler dynamisme et continuité. On note l'absence des joueurs évoluant aux États-Unis, notamment Lova Andriantsarafara et Donovan Rakotonanahary, retenus par leurs obligations académiques.

Liste de la présélection

Marco Rakotovao -- COSPN Madagascar

Livio Ratianarivo -- COSPN Madagascar

Anthony Rasolomanana -- COSPN Madagascar

Arnol Solondrainy -- COSPN Madagascar

Fiary Rakotonirina -- GNBC Madagascar

Monja Faralahy -- ASCUT Madagascar

Hasina Rasolondraniaina -- Fandrasa Madagascar

Cédric Andriatsimialona -- GNBC Madagascar

Kanto Arimanana -- Mada Pro Madagascar

Mathias M'Madi -- BC Orchies (France)

Austin Rasolonjatovo -- Saint-Vallier BD (France)

Elly Randriamampionona -- Vautour Club (Mayotte)

Kiady Razanamahenina -- France

Sitraka Raharimanantoanina -- Élan béarnais (France)