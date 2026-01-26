Madagascar: Dignitas Futurum - Un pas décisif pour la formation d'élite à Madagascar

L'école de foot Dignitas a franchi une étape majeure avec le lancement officiel de Dignitas Futurum ce samedi, au Centre sportif Dignitas, By-pass Alasora. Placé sous le haut patronage du maire de la commune rurale d'Alasora et parrainé par le président du club Disciples FC, cet événement marque l'entrée en phase opérationnelle du nouveau programme élite de l'École de football Dignitas.

Porté par le coach Mamisoa Razafindrakoto, fondateur du club, et son directeur technique Rija Juvence Rakotomandimby, Dignitas Futurum regroupe une vingtaine de jeunes talents nés en 2010 et 2011. Sélectionnés en interne selon des critères exigeants : techniques, physiques, tactiques et comportementaux, ces joueurs issus du parcours de formation du club incarnent l'excellence visée par le projet.

« Notre objectif est simple : former les futurs footballeurs professionnels malgaches et les préparer à évoluer dans les grands clubs nationaux et internationaux », déclare Mamisoa Razafindrakoto. « L'accès à ce programme élite se fait exclusivement via l'École de football Dignitas. Les nouveaux candidats doivent d'abord s'inscrire à l'école ; une période d'évaluation détermine ensuite leur admissibilité selon nos standards élevés. Ce projet est un investissement durable dans l'avenir du football malgache, construit avec rigueur, travail et vision ».

Fondée en septembre 2022 à Alasora, l'École Dignitas porte les valeurs de dignité, respect et solidarité, résumées par son slogan « Ensemble, tout est possible ». Mamisoa Razafindrakoto, 51 ans, ancien international, capitaine des Scorpions dès 1999, ex-adjoint des Barea et entraîneur expérimenté (notamment à Disciples FC), met son parcours au service de la détection et du développement des talents locaux.

Les missions prioritaires : développer les aptitudes techniques, tactiques, physiques et mentales, repérer les pépites malgaches, les amener vers les plus hauts niveaux et utiliser le football comme un puissant outil d'éducation. En 2024, face aux progrès constants des jeunes, l'idée d'une filière élite a germé. Ainsi est né Dignitas Futurum (« Futur » en latin), un programme structuré pour accompagner les plus prometteurs vers le professionnalisme.