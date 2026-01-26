Madagascar: Pétanque - La Ligue Analamanga s'ouvre à tous les passionnés

26 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La Ligue Sport Boules Analamanga a réuni, samedi dernier, à l'ANS Ampefiloha, l'ensemble des acteurs de la discipline pour une conférence marquée par des annonces fortes. Le nouveau président, Ravaka Andriantsiferana, a affirmé sa volonté d'élargir la pratique à tous les passionnés, des quartiers populaires aux clubs officiels, tout en mettant fin aux « tournois sauvages » non autorisés.

La Ligue Sport Boules Analamanga a tenu, samedi dernier, une rencontre d'échanges avec l'ensemble des acteurs de la pétanque, à l'ANS Ampefiloha. Ce rendez-vous a marqué une étape importante pour la discipline dans la région. Ravaka Andriantsiferana, nouveau président de la ligue, a affirmé sa volonté d'ouvrir largement les portes de la pétanque à tous les passionnés, qu'ils soient simples amateurs dans les fokontany, employés d'entreprise, journalistes ou encore joueurs évoluant au niveau national.

Cette orientation constitue l'un des axes majeurs de sa politique sportive. Au cours de cette réunion, la question des « tournois sauvages » a été abordée avec fermeté. La ligue a annoncé qu'elle ne tolérerait plus les compétitions organisées sans autorisation. Les rencontres hebdomadaires informelles, telles que les « tournois Boss + Élite », sont désormais annulées.

À la place, seules les compétitions officielles, respectant les règlements établis, seront maintenues. Les formats retenus sont les épreuves en tête-à-tête, en doublette et en triplette, toutes placées sous l'égide de la ligue. Les clubs et joueurs qui ne se conforment pas à ces règles s'exposent à des sanctions.

Le calendrier sportif pour la saison 2026 est déjà bien rempli. Sauf changement, l'ouverture officielle est prévue le samedi 14 mars prochain. Une semaine plus tard, le 21 mars, se tiendra le « Grand tournoi de convivialité », destiné à renforcer les liens entre les pratiquants.

Enfin, le championnat de la ligue débutera le 2 mai avec la compétition en triplettes, qui donnera le coup d'envoi des épreuves qualificatives pour le titre régional. Avec ces mesures, la Ligue Pétanque Analamanga entend instaurer une discipline plus structurée et inclusive, tout en garantissant la légitimité des compétitions.

