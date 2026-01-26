Sénégal: Relance de ses activités à Ngaparou et Dakar - Sen'Burger réaffirme son ambition de miser sur l'autonomisation des femmes

L'enseigne locale de restauration Sen'Burger annonce la relance officielle de ses activités à Ngaparou et à Dakar, marquant une nouvelle étape dans son développement. Spécialisée dans les burgers artisanaux « fast fresh », la marque mise sur une cuisine faite maison, préparée sur place, tout en portant une vision sociale forte : faire du restaurant un véritable levier d'emploi, de formation et d'autonomisation des femmes.

Fondée par Solène Fanta Vidal, Sen'Burger se distingue par un concept alliant la rapidité du fast-food à la qualité de produits soigneusement sélectionnés. « Tout est fait maison : l'assaisonnement des steaks, les sauces, la mayonnaise. Nous proposons une grande diversité de burgers, du boeuf au poulet, en passant par le végétarien ou encore le burger crevette », explique la fondatrice. Si l'enseigne privilégie autant que possible les produits locaux et la collaboration avec les petits commerçants, certains ingrédients, comme les fromages, sont choisis pour leur qualité afin de garantir un avantage concurrentiel.

Au coeur du projet Sen'Burger se trouve une équipe 100 % féminine. « Ce qui me tient le plus à coeur, c'est l'humain. L'objectif est de renforcer l'employabilité des femmes et de les accompagner vers plus d'autonomie », souligne Solène Fanta Vidal. La relance s'accompagne également de l'inauguration d'une nouvelle identité visuelle, pensée pour permettre à l'enseigne de passer à l'échelle et d'ouvrir, à court et moyen terme, de nouveaux points de vente, voire des franchises.

Présente aujourd'hui à la Pointe des Almadies et à Ngaparou, Sen'Burger emploie déjà une quinzaine de personnes. À travers ce projet, la fondatrice entend aussi porter un message fort : investir et entreprendre au Sénégal est non seulement possible, mais porteur d'opportunités durables, notamment pour la jeunesse et les femmes.

