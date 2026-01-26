Madagascar: Urban love - L'amour se danse à Diego

La sixième édition d'Urban Love fera vibrer la scène chorégraphique du nord de Madagascar le samedi 14 février à l'Alliance française d'Antsiranana. Une date symbolique, dédiée à l'amour, à la danse et à la passion partagée.

Après un atelier ouvert au grand public en 2025, une séance de préparation intensive s'est tenue le vendredi 16 janvier dernier. À l'issue de cette rencontre, six couples ont été retenus pour prendre part à cette aventure artistique, sous la houlette de Volamamy M. Andrianasolo, alias Tivs, cofondateur du groupe Fusion, principal artisan de cette initiative.

« Le déroulement se fera en plusieurs temps, a-t-il expliqué. Les danseurs évolueront d'abord sur des chansons d'amour américaines. Ensuite viendra le défi : une musique imposée par les initiateurs, un morceau malgache. Enfin, place à la créativité pure avec la conception d'une chorégraphie pour un battle final. »

Chaque année, Urban Love marque l'ouverture officieuse de la saison chorégraphique dans la ville du Varatraza. Cette édition bénéficie du soutien de partenaires fidèles tels que l'Alliance française de Diego, Orange Madagascar, Zaza-Gasy Photography, Resto-bar Soamazava, Mahambola Shop, ADM Value et JJ Events. Particularité notable cette année : en plus des récompenses habituelles, une coupe et des médailles viendront couronner les meilleurs couples.

Le chemin n'a pourtant pas été sans embûches. Lancé en 2018, Urban Love a dû faire face à la suspension des activités culturelles durant la période covidienne. Contrainte par la distanciation sociale, l'équipe a fait le pari audacieux d'une édition entièrement en ligne en 2020. « C'était difficile, mais la passion nous a portés », confie le leader de Fusion. En 2024, la manifestation renaît avec un nouvel élan.

Aujourd'hui, Urban Love s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de danse contemporaine et les amoureux du mouvement. Car Diego-Suarez a toujours été une terre de danse. Ici, la chorégraphie fait partie de l'ADN collectif. Elle se transforme, se nourrit de son époque et épouse les battements de la ville.

L'ambition de Tivs et de son équipe dépasse désormais Antsiranana. Leur rêve : faire rayonner Urban Love dans toute la région DIANA, et au-delà. « Un jour, Urban Love deviendra une grande rencontre itinérante qui parcourra tout le nord », conclut-il, le regard déjà tourné vers l'horizon. Donc, longue vie à Urban Love, vive la danse, force aux organisateurs !