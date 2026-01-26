Madagascar: Expression - Ça se joue en coulisses... et s'exhibe sur Facebook

Pas d'assises solennelles. Pas de grande réunion autour d'une table ovale. Encore moins de « fivoriana an-tampony » (réunion au sommet), ce terme pompeux que les politiciens adorent dégainer quand ils manquent d'arguments. La réconciliation s'est faite discrètement, dans les coulisses, avant d'être officialisée là où tout devient sérieux aujourd'hui : sur Facebook.

Vendredi 23 janvier dernier, deux poids lourds de Toliara se sont publiquement serré la main. Une image. Un clic. Un post. Et voilà la nation en ébullition.

Hilarant pour certains, irritant pour d'autres, le fampihavanana (réconciliation) entre le judoka et le boxeur de rue a laissé plus d'un Malgache bouche bée -- notamment ceux qui ont battu le pavé entre le 26 septembre et le 9 octobre 2025.

L'opinion publique est divisée, comme toujours. « Et les victimes, alors ? », s'interroge un activiste, pendant qu'une autre frange applaudit l'audace du président de l'Assemblée nationale, salué pour son « sens de l'État »... ou son sens du timing.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Timing discutable, d'ailleurs. Car à peine la photo publiée, voilà son auteur lapidé par une pluie d'injures numériques. Rien d'étonnant : les compatriotes s'en doutaient. Oui, cet acte était prévisible. Mais pas si tôt. On imaginait ça dans un an, deux ans peut-être... après que la poussière soit retombée, après que les plaies se soient refermées.

Or, les profondes égratignures laissées par les oranges sont encore bien visibles. Les cicatrices sont fraîches, la mémoire encore douloureuse. Trop tôt pour parler de réconciliation, disent les sceptiques.

Alors cette entente retrouvée marque-t-elle réellement le filongoa, cette amitié sacrée tant prônée par la culture malgache ?

Un véritable apaisement national ? Ou simplement une stratégie politique bien emballée, servie chaude et consommée à froid ?

Personne ne sait vraiment ce que ces deux hommes costauds mijotent dans leurs têtes. Mais, vu de l'extérieur, une chose est sûre : la politique est devenue un spectacle. Un vrai cinéma. Avec ses acteurs, ses cascades, ses retournements de veste et, bien sûr, ses scènes de réconciliation surprises.

Ce qui donne tout son sens à cette citation, attribuée à un grand homme -- ou à tous les grands désillusionnés de la politique : « En politique, il n'y a ni véritables amis, ni véritables ennemis. Il n'y a que des intérêts à protéger. »