Madagascar: Insécurité dans la capitale - Dix individus arrêtés par la police

La lutte contre l'insécurité dans la capitale se renforce à travers des actions coordonnées menées par la Police nationale. Le 22 janvier, 10 individus impliqués dans diverses affaires de vols et de trafic de drogue ont été interpellés dans plusieurs quartiers d'Antananarivo.

Au niveau du CSP 7 de 67 Ha, deux cambrioleurs ont été arrêtés à la suite de la plainte d'une femme, victime du vol de trois téléphones portables de grande valeur. Le premier suspect a été appréhendé à Ankasina, tandis que son complice a été capturé dans le quartier des 67 Ha Nord. Grâce à la rapidité d'intervention des policiers, les téléphones ont pu être récupérés et restitués à leur propriétaire.

Dans le même temps, à Analamahitsy, les éléments du CSP 8 ont procédé à l'arrestation de deux individus, consommateurs et vendeurs de cannabis, après exploitation de renseignements précis. Cette opération démontre l'importance du travail de renseignement dans la prévention et la répression des infractions liées aux stupéfiants, souvent à l'origine d'autres formes de criminalité.

Par ailleurs, six personnes ont été interpellées par les policiers du SUT Tsaralalàna pour des faits de vol à la tire commis sur les marchés, des lieux très fréquentés où les pickpockets profitent souvent de la foule pour agir. Leur arrestation contribue à rassurer les commerçants et les clients, régulièrement victimes de ces actes.

Une enquête a été ouverte concernant l'ensemble des personnes arrêtées afin d'établir leurs responsabilités et d'identifier d'éventuels complices. À travers ces opérations, la Police nationale réaffirme son rôle central dans la lutte contre l'insécurité urbaine. La multiplication des patrouilles, la réactivité face aux plaintes et l'exploitation des renseignements constituent des actions essentielles pour prévenir la criminalité, démanteler les réseaux et restaurer un climat de confiance au sein de la population.