Madagascar: Pancrace/Commission - Quatre ans d'accomplissements pour Mely Zafindranaivo

À la tête de la Commission malgache du Pancrace et Submission (CMPS) depuis quatre ans, le président Mely Zafindranaivo peut se targuer d'avoir hissé cette discipline sur orbite. Entouré d'une équipe compétente et engagée, il a su donner une véritable impulsion au pancrace, aujourd'hui en pleine expansion dans le pays.

Du comité Analamanga à la Commission nationale, Mely Zafindranaivo, le président de la CMPS, a atteint son objectif : installer une nouvelle dynamique. Sous sa direction, la discipline a vu naître des compétitions nationales et internationales, des stages de formation et divers événements qui ont contribué à sa visibilité. Fier du travail accompli, il rappelle que ces avancées ont été réalisées sans subventions publiques particulières, mais grâce à ses propres moyens et au soutien de sponsors.

« Nous avons mené à bien nos programmes, surtout sur le plan national. Il reste toutefois des progrès à accomplir sur la scène internationale, notamment dans la catégorie des poids lourds, où nous avons manqué d'athlètes », a souligné Mely Zafindranaivo. La présence de combattants malgaches en classe A démontre toutefois leur capacité à rivaliser dans les compétitions internationales.

Durant ces années, la CMPS a déjà organisé cinq éditions du Combat de défi, devenu un rendez-vous incontournable des pratiquants de pancrace. La sixième édition est prévue cette année et sera ouverte à toutes les catégories de combattants.

Pour une fédération

Concernant l'avenir, Mely Zafindranaivo n'a pas encore dévoilé s'il briguerait un nouveau mandat. Il encourage cependant ceux qui souhaitent contribuer à la promotion du pancrace à se préparer pour l'élection prévue en décembre, après le championnat national. Aujourd'hui, la discipline bénéficie d'une reconnaissance accrue et d'une structuration solide, fruit de quatre années d'efforts et de sacrifices.

Le président a par ailleurs demandé au ministère de la Jeunesse et des Sports d'envisager une évolution de la CMPS vers le statut de fédération, afin de donner au pancrace malgache une nouvelle dimension. La présentation des voeux entre les membres de la Commission et la grande famille du pancrace s'est tenue samedi à Betongolo, dans une ambiance conviviale et porteuse d'espoir pour l'avenir.