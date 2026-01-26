Congo-Kinshasa: Le quartier Joli Site de Lubumbashi électrifié pour la première fois depuis son existence

26 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le quartier Joli Site, dans la commune annexe de Lubumbashi, est désormais électrifié grâce aux efforts du gouvernement provincial du Haut-Katanga. La mise sous tension de la cabine alimentée par la Société nationale d'électricité (SNEL) a eu lieu samedi 24 janvier. Depuis sa création il y a plusieurs années, c'est la toute première fois que ce quartier périphérique bénéficie d'électricité.

Le quartier Joli Site se caractérise par des infrastructures modernes nouvellement construites, notamment des hôtels et des hôpitaux. La SNEL indique que le transformateur d'une capacité de 630 KVA peut alimenter jusqu'à 400 ménages.

Unanimement, les habitants, qui ont longtemps vécu dans le noir, se disent heureux de cette avancée. Pour certains, c'est un rêve devenu réalité.

« C'est un rêve d'hier, aujourd'hui une réalité. C'est une très grande joie : ça fait beaucoup d'années que la population du quartier Joli Site était dans le noir. Aujourd'hui, elle bénéficie de l'électricité », se sont-ils exclamés.

Appel du gouverneur

Le gouverneur par intérim du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a mis sous tension la première cabine du quartier.

Il a demandé aux habitants de se conformer aux formalités requises pour se connecter au réseau SNEL : « Tout celui qui veut avoir du courant doit se rendre à la SNEL. Cette cabine peut alimenter 400 ménages. Nous allons demander au responsable de la SNEL de vous faciliter la tâche pour obtenir rapidement les documents. Il faut payer normalement la facture ; ce courant va vous aider à lutter contre l'insécurité », a souligné l'autorité provinciale.

Il a également promis de réhabiliter l'avenue Kiswishi, longue de 5 km, qui traverse ce quartier en reliant la route Likasi à la route Kasenga.

