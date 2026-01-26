Congo-Kinshasa: Le Parlement des jeunes alerte sur la paralysie des activités scolaires à Bule

Les activités scolaires n'ont toujours pas repris au centre commercial de Bule et dans les entités environnantes, au territoire de Djugu (Ituri), une semaine après la reprise de la zone par l' armée nationale après son occupation durant un mois par les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire (CRP).

Le Parlement des jeunes de l'Ituri exprime ses inquiétudes pour des milliers d'enfants privés de leur droit à l'éducation et appelle le Gouvernement à restaurer la sécurité totale pour un retour rapide en classe.

Nana Mungambo, chargée de la commission Genre, famille et enfant au sein de cette organisation, dénonce cette situation qui selon elle, expose les enfants à l'obscurité, à l'errance et aux violences, menaçant l'avenir de l'Ituri.

« L'école est un pilier pour la paix durable, la cohésion sociale et le développement », a-t-elle martelé.

Ce membre du Parlement des jeunes demande par ailleurs la sécurisation effective de la région par les autorités compétentes, la réouverture immédiate des écoles pour garantir la continuité de l'éducation des enfants, ainsi que l'implication urgente du gouvernement provincial et des partenaires humanitaires pour protéger et assister les enfants affectés.

L'armée nationale a délogé, vendredi 16 janvier, la milice Convention pour la Révolution Populaire (CRP) de la cité de Bule, dans le territoire de Djugu, après plus d'un mois d'occupation.

Les Forces armées de la RDC ont ensuite poursuivi le ratissage à Bule-centre et dans la plaine Savo, où des milliers de personnes déplacées se sont installées depuis plusieurs semaines.

Selon des sources locales, après avoir été défaits à Bule-centre, certains miliciens de la CRP ont pris la fuite vers les villages Kau, Liri, Wiri ainsi que vers le groupement Sumbuso, dans la chefferie des Bahema-Nord.