Cote d'Ivoire: Le nouveau gouvernement mobilisé autour du Programme national de développement 2026-2030

25 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Abdoul Aziz Diallo

En Côte d'Ivoire, deux jours après la reconduction de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre, la composition du nouveau gouvernement est désormais connue. L'équipe dévoilée vendredi soir compte 34 ministres, dont quatre ministres délégués, avec la création d'un poste de vice-Premier ministre. Le tout premier Conseil des ministres de ce nouvel exécutif s'est tenu samedi 25 janvier 2026 au palais de la Présidence, au Plateau.

Au lendemain de la formation du nouveau gouvernement, c'est déjà la rentrée pour la trentaine de ministres, dont six femmes. Une première réunion de prise de contact, présidée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Au nom de la nouvelle équipe, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a exprimé sa « gratitude » au président de la République pour « cette marque de très grande confiance ». Puis il a engagé l'ensemble des ministres à mettre en oeuvre le Programme national de développement 2026-2030, avec une exigence de résultats. « Le gouvernement travaillera à définir les livrables concrets par ministère, de sorte à faciliter le suivi des projets devant concourir à leur réalisation. Le gouvernement s'engage à faire de la qualité du service rendu aux citoyens une priorité. »

De son côté, le président Alassane Ouattara a rappelé les priorités de l'action gouvernementale : maintenir une dynamique soutenue de développement, préserver la sécurité et la cohésion nationale, mais aussi accélérer l'accès aux services essentiels. « Il nous faut, en vue d'atteindre notre objectif de couverture totale du pays en eau et en électricité, recenser la localité encore couverte ainsi que les besoins d'extension, afin de planifier les efforts qui restent à consentir. »

Ce nouveau gouvernement enregistre cinq entrants et quatre sortants. Ces derniers sont appelés à d'autres fonctions, qui seront précisées dès ce lundi matin, a annoncé le président ivoirien.

