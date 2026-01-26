Nigeria: La démolition du bidonville de Makoko provoque le déplacement de milliers de personnes à Lagos

25 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Liza Fabbian

Au Nigeria, la démolition brutale du célèbre bidonville de Makoko, à Lagos, est dénoncée par les organisations de la société civile. Plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes auraient perdu leur habitation depuis le début de ces opérations de déguerpissement, entamées au mois de décembre. Accusé d'avoir agi en dehors de tout cadre légal, le gouvernement de l'État de Lagos assure qu'il ne s'agit pas « d'une opération punitive » ni d'un projet « anti-pauvres ».

Depuis le pont de Third Mainland Bridge, la communauté de Makoko ressemble de plus en plus à un champ de ruines fumantes. Ces dernières semaines, des pelleteuses encadrées par l'armée ont réduit en pièces les habitations en bois de cette « Venise de Lagos » forçant les habitants à fuir.

Beaucoup de ces pêcheurs dorment désormais dans leurs barques, sur la lagune, avec les rares effets personnels qu'ils ont pu sauver. D'autres communautés informelles ont été rasées tout aussi brutalement aux alentours : Oworonshoki, Owode Onirin, Otumara ou encore Baba-Ijora. Les organisations de la société civile dénoncent les méthodes brutales des autorités. Les habitants ont été chassés à coup de gaz lacrymogènes ou par le feu. Plusieurs personnes auraient perdu la vie, selon elles.

Des destructions sans plan de relogement

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Officiellement, l'État de Lagos défend son action qui vise officiellement à sécuriser le front de mer, en empêchant les habitants de s'installer à moins de 100 mètres des lignes à haute tension qui le bordent. Mais les ONG dénoncent des démolitions qui excèdent largement cette limite et qui ont été menées sans préavis clair et sans aucun plan de relogement, alors que les autorités sont accusées de vouloir s'emparer de ces terres pour y construire de nouveaux quartiers résidentiels.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.