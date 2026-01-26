Sénégal: L'axe Dakar et Rabat s'enrichit de 17 nouveaux accords

26 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Mohamed Tidiane Ndiaye

 Le Sénégal et du Maroc ont signé 17 nouveaux accords de coopération, lundi à Rabat, à l'issue des travaux de la 15e session de la Grande commission mixte sénégalo-marocaine ouverte le même jour dans la capitale du Royaume chérifien.

Les accords en question ont été paraphés par des ministres et directeurs nationaux des deux pays, en présence du chef de gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, et de son homologue sénégalais Ousmane Sonko.

Ils portent sur les infrastructures portuaires, l'enseignement supérieur, la sécurité routière, la fiscalité, les finances publiques, la coopération industrielle, la santé animale, et l'économie numérique entre autres secteurs.

"Ces signatures d'accords de coopération portent sur plusieurs domaines comme la fiscalité, les finances publiques, l'environnement, l'énergie, l'économie numérique, le développement industriel, l'infrastructure portuaire, l'agriculture, le transport, la jeunesse, la sécurité sanitaire, entre autres", a détaillé l'officiel marocain chargé de la présentation des 17 accords de coopération.

Ousmane Sonko et son homologue marocain Aziz Akhannouch ont ensuite procédé à la signature du procès-verbal sanctionnant la fin des travaux de la 15e Session de la Grande commission mixte sénégalo-marocaine.

