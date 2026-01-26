Sénégal: Tambacounda - Les douanes du sud-est mobilisent plus de 16 milliards FCFA en 2025 (Officiel)

Tambacounda — Les liquidations douanières ont rapporté 15 milliards de francs CFA et plus d'un milliard de francs CFA pour les requêtes contentieuses, a appris l'APS du directeur général du directeur régional des douanes du sud-est du Sénégal, qui englobe les régions de Kédougou et Tambacounda.

"S'agissant des liquidations douanières, plus de 15 milliards de francs CFA ont été réalisés cette année et 1 milliard 200 francs CFA pour les requêtes contentieuses. A cela s'ajoutent d'importantes saisies de produits improductifs constitués de médicaments contrefaits, de la drogue, des produits chimiques nocifs pour l'environnement et la santé des populations", a notamment déclaré le colonel Issa Ndiaye.

Il s'exprimait en marge de la journée internationale de la douane célébrée chaque année le 26 janvier. A Tambacounda, la cérémonie de commémoration a été présidée par le gouverneur de la région Guedj Diouf, en présence du chef de la subdivision des douanes de Kédougou et de plusieurs autorités administratives, locales et judiciaires.

Le thème de cette année porte sur : "'Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement" et

A cette occasion, le directeur général des douanes du sud-est a salué le travail accompli par les services des douanes en dépit de certaines contraintes sécuritaires.

"Pour des raisons de sécurité, cette année le travail n'a pas été aussi aisé que les années précédentes. Malgré tout cela, nos agents se sont donnés corps et âme comme de vrais soldats de l'économe pour faire un travail remarquable aussi bien pour les liquidations douanières que les requêtes contentieuses", a souligné le colonel Issa Ndiaye.

"Nous avons effectué pas mal de saisies de produits chimiques, notamment plus de 3 tonnes de cyanure, plus de 16 tonnes d'acide sulfurique et 4 kilogrammes de mercure, tous des produits qui sont souvent utilisés dans les sites d'exploitation clandestins de l'or", a-t-il poursuivi.

Le gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, s'est réjoui de la commémoration de cette journée internationale, qui est une occasion pour "vulgariser le rôle et l'importance des services de la douane dans la région de Tambacounda".

Il a dans le même temps invité les populations à collaborer avec la douane, mais également avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité de cette région du Sénégal oriental.