Maroc: Aziz Akhannouch - 'Il nous faut donner une nouvelle impulsion à l'axe Rabat-Dakar'

26 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Mohamed Tidiane Ndiaye

 Le Sénégal et le Maroc doivent travailler à donner "une nouvelle impulsion" à leurs relations, a déclaré le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch, lundi, à l'ouverture de la 15e Grande commission mixte sénégalo-marocaine.

"Nous avons une coopération modèle depuis plusieurs années. Il nous faut donner une nouvelle impulsion à l'axe Dakar-Rabat", a-t-il indiqué, en présence de son homologue sénégalais, Ousmane Sonko.

Le chef du gouvernement sénégalais était arrivé lundi matin à Rabat, pour une visite officielle au Maroc, coïncidant avec la 15e Grande commission mixte sénégalo-marocaine.

"Notre environnement géostratégique est confronté à plusieurs défis notamment au niveau du Sahel. Il nous faut une stratégie commune en vue d'accélérer l'intégration du continent", a dit Aziz Akhannouch.

Son homologue sénégalais a insisté sur la nécessité de "trouver une stratégie afin de hisser le niveau de la coopération" sénégalo-marocaine.

Le chef du gouvernement sénégalais, à la tête d'une délégation comprenant plusieurs ministres, dont Cheikh Niang (Intégration africaine, Affaires étrangères et Sénégalais de l'extérieur), s'était auparavant recueilli au mausolée de Mohamed V, avant l'ouverture officielle de la Grande commission mixte entre les deux pays.

