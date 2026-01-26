Sénégal: 'Psam', la nouvelle application mobile de la Croix-Rouge sénégalaise sur les premiers secours

26 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Croix-Rouge sénégalaise a lancé lundi à Dakar une application dédiée aux premiers secours, dans le but d'améliorer son offre de service dans le domaine de la formation sur les secours de premier ordre, a constaté l'APS.

Dénommé "Psam", la nouvelle application, "en apprentissage mixte", vise à faciliter l'accès au public aux premiers secours avec comme objectif de former 10 000 personnes cette année.

"Les objectifs que nous nous sommes fixés seront matérialisés par une vaste campagne d'enrôlement auprès du grand public, des partenaires, entre autres, à travers le téléchargement massif de l'application Psam au Sénégal. Nous envisagerons d'enrôler plus de 10 000 personnes à l'issue de cette campagne", a déclaré Ibrahima Laye Thiom, représentant du président de la Croix-Rouge.

Selon ses promoteurs, la nouvelle application est née de la volonté de rendre les premiers secours accessibles à tous les citoyens.

La Croix-Rouge s'engage à promouvoir cette application, son adoption et son utilisation partout à travers le Sénégal, en contribuant à sauver des vies et en renforçant les capacités de secours et de résilience des populations dans le besoin.

Cette application réalisée grâce au soutien de la Croix-Rouge flamande s'inscrit dans une "quête permanente" consistant à offrir "des services adaptés et de qualité en matière de premiers secours au Sénégal", a ajouté M. Thiom.

L'objectif visé est de "faire de chaque citoyen un secouriste potentiel en contribuant à réduire la mortalité et les handicaps à la suite des accidents domestiques, des accidents de travail ou des accidents de la circulation routière", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le coordonnateur des projets de développement des premiers secours, Ibrahima Baal, a indiqué que "l'ambition de la Croix-Rouge est d'avoir dans chaque famille quelqu'un qui a des compétences de secours en cas d'accident", ce qui doit conduire à faciliter l'accès à la formation par les outils numériques, via un téléphone, une tablette ou un ordinateur.

De cette manière, une personne qui n'a pas le temps d'aller en classe peut se former en ligne et ensuite résumer ce qu'il a appris en une journée pratique afin de valider ces connaissances techniques et pratiques en matière de premiers secours, a expliqué le formateur.

Le coordonnateur des projets de développement des premiers secours à la Croix-Rouge a signalé que l'application est gratuite et téléchargeable via les plateformes dédiées, précisant qu'elle comporte deux fonctionnalités.

La première renseigne sur les mesures à prendre et les gestes à faire en cas d'urgence, alors que la seconde concerne la fonction apprentissage, sans compter 17 modules de formation contenus dans un manuel dédié.

"Une fois l'application téléchargée, on peut même continuer à travailler même si la personne est hors ligne", a expliqué Ibrahima Baal.

