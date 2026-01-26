Sénégal: Une convention de financement de près de 2 milliards FCFA pour renforcer la gestion intégrée des ressources en eau du fleuve Sénégal

Dakar — Le Haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), Mohamed Abdel Vetah, et l'ambassadrice française déléguée à l'Environnement, Mme Barbara Pompili, ont procédé, lundi, à Diamniadio, à la signature d'une convention de financement d'un montant d'environ 2 milliards de francs CFA destiné à la gestion intégrée des ressources en eau du fleuve Sénégal, a-t-on appris de source officielle.

Cette signature qui s'inscrit dans le cadre du Programme de gestion intégrée des ressources en eau du fleuve Sénégal (PROGIRESS) a eu lieu en marge de la réunion préparatoire de haut niveau à la Conférence des Nations unies sur l'eau, qui s'est tenu le même jour à Dakar.

"Les actions soutenues par cette convention incluent entre autres la mise en place de l'Observatoire du Fouta Djallon, des interventions de lutte contre la prolifération du typha, un projet pilote visant à réduire les impacts environnementaux de l'orpaillage dans le bassin de la Falémé, ainsi qu'un fonds d'études stratégiques en appui aux organismes de bassins transfrontaliers", précise notamment un communiqué transmis à l'APS.

Toutes ces actions contribuent à renforcer la coopération régionale entre les pays riverains du fleuve Sénégal et à promouvoir une gestion durable d'une ressource stratégique pour le développement et la stabilité de la région, informe le même document.

Le PROGIRESS est financé par l'Union européenne pour un montant avoisinant 10 milliards FCFA. Il vise à renforcer la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés dans le bassin du fleuve Sénégal et du bassin aquifère sénégalo-mauritanien, indique-t-on.