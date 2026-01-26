Sénégal: Dakar, une étape importante vers la Conférence des Nations unies sur l'eau d'Abu Dhabi (Vice-ministre Emirati)

Dakar — La Réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026, qui se tient à Dakar, vise à rassembler "une diversité d'acteurs et de partenaires" en perspective de ce rendez-vous, a indiqué le vice-ministre chargé de l'énergie et du développement durable au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah Balalaa.

L'étape de Dakar "est importante dans notre feuille de route devant nous mener à la Conférence des Nations Unies sur l'eau", prévue du 2 au 4 décembre 2026 à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, a dit M. Balalaa, dans un entretien avec l'APS.

"[Cette réunion de Dakar] a été coordonnée avec nos collègues sénégalais et son objectif est de rassembler une diversité d'acteurs et de partenaires. En effet, nous avions souhaité, dès le début, faire de tout notre possible pour qu'aucune entité ne soit exclu, mais de rendre le processus menant à Abu Dhabi davantage inclusif", a-t-il déclaré.

Selon Abdullah Balalaa, la capitale sénégalaise va servir de "point de départ pour préparer le contenu et les résultats de la Conférence des Nations unies sur l'eau" de 2026.

Il souligne les contributions attendues lors de la rencontre préparatoire de Dakar ne se limiteront pas seulement à celles des États membres de la Conférence des Nations unies sur l'eau.

"Nous sollicitons également d'autres parties prenantes, telles que les organisations de la société civile, les institutions universitaires, entre autres", a-t-il ajouté.

La rencontre de Dakar offre par ailleurs l'opportunité de réunir les coprésidents pour des "dialogues interactifs" adoptés par consensus l'année dernière, lors de la réunion de l'Action mondiale des parlementaires (PGA), à New York.

De l'avis du vice-ministre chargé de l'énergie et du développement durable au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, la réunion de Dakar se veut "un moment spécial" pour les deux pays co-organisateurs de la Conférence des Nations unies sur l'eau.