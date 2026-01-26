Sénégal: Bambey - 50 jeunes formés aux techniques de compostage

Bambey — Une cinquantaine de jeunes bénéficient d'une formation de cinq jours sur les techniques modernes de production de compost, ouverte lundi au Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey (centre), a constaté l'APS.

Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Dianga 2, consacré au développement des compétences dans l'innovation agricole pour l'employabilité des jeunes générations en Afrique de l'Ouest. Il ambitionne de former d'ici à la fin de l'année 2026, 150 jeunes, dont 40 % de femmes.

"Nous avons réuni aujourd'hui une cinquantaine de jeunes pour les former aux techniques de production de compost", a déclaré Abdoulaye Badiane, chercheur à l'ISRA et spécialiste en sciences du sol, à l'ouverture de la session qui se poursuit jusqu'à vendredi.

Selon lui, ces jeunes vont constituer des relais pour démultiplier les connaissances acquises et créer leurs propres entreprises.

"Avec nos années d'expérience, nous sommes parvenus à mettre au point des formules permettant d'obtenir un compost de qualité en quarante jours, avec une capacité de production pouvant atteindre 20 tonnes par cycle", a-t-il ajouté.

Selon M. Badiane, le compostage représente "une réelle opportunité" d'emploi pour les jeunes, relevant son fort potentiel dans la chaîne de production agricole.

Il a indiqué que la finalité du projet est de contribuer au renforcement de la production agricole.

La coordonnatrice du projet, Aminata Bodian, a indiqué que les bénéficiaires seront également formés autour de quatre thématiques principales, à savoir la panification et la pâtisserie à base de céréales locales, l'alimentation animale et la production de viande, ainsi que les techniques de production de semences.

Elle a également précisé qu'un module transversal portant sur l'élaboration de plans d'affaires sera dispensé, afin de permettre aux jeunes d'élaborer ou de consolider leurs projets entrepreneuriaux.