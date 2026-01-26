Afrique: Ligue des champions CAF - Le MC Alger se prend les pieds dans le tapis à Lubumbashi

25 Janvier 2026
Radio France Internationale

En déplacement en République Démocratique du Congo, au Stade de la Victoire, le MC Alger s'est incliné ce dimanche 25 janvier face au FC Lupopo (1-0).

C'est certain, les hommes de Rhulani Mokwena se sont compliqués la tâche pour la suite de la compétition. Le seul but de cette rencontre a eu lieu avant le coup de sifflet final dans le temps additionnel de la seconde période, lorsque le FC Lupopo a bénéficié d'un penalty, transformé par Kimputu (90+5e). Molia a obtenu ce penalty à la 87e minute après avoir été fauché dans la surface par Ghezala.

Le Mouloudia, pas assez efficace offensivement, n'a jamais su trouver la clé pour déstabiliser le bloc congolais. Pendant une grande partie de la rencontre, le match a été très équilibré. Lupopo s'est montré légèrement plus incisif et plus entreprenant, mais les occasions franches se sont faites rares.

Après trois journées, le MC Alger est classé à la dernière place de son groupe avec un seul point, obtenu à domicile face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (0-0), après une défaite inaugurale contre les Soudanais d'El Hilal d'Omudurman (2-1). Désormais, la lanterne rouge n'a plus droit à l'erreur.

En tête du classement, Mamelodi Sundowns et Al Hilal Omdurman sont à égalité avec cinq points.

