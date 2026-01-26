Sénégal: Coopération commerciale entre le Sénégal et le Maroc - Une progression soutenue des échanges au cours des dernières années

Le Premier ministre Ousmane Sonko effectue les 26 et 27 janvier 2026, une visite officielle au Maroc. Selon un document du Bureau d'information et de communication du gouvernement (Bicg), ce déplacement entre dans le cadre de la 15e grande Commission mixte entre les deux pays.

Le document renseigne que les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Maroc ont connu une progression soutenue au cours des dernières années.

«Ce qui dénote d'une consolidation des relations économiques bilatérales entre les deux pays. En 2024, les exportations (FOB) du Sénégal vers le Maroc sont estimées à 24,7 milliards FCFA, enregistrant une hausse significative de 26,2% par rapport à 2023 (19,6 milliards FCFA) », lit-on dans le document.

Cette progression, explique-t-on, reflète principalement la performance de produits issus des secteurs halieutique et agroalimentaire, qui constituent l'essentiel de l'offre exportée vers le marché marocain. Les principaux produits exportés par le Sénégal vers le Maroc sont : les poissons frais et les conserves de thon et de sardine ; la pâte d'arachide ; la noix de coco ; la noix de cajou ; les produits horticoles, notamment les piments et les mangues.

Les importations (CAF) sénégalaises en provenance du Maroc se sont établies à 147,0 milliards FCFA en 2024, en hausse de 19,2% par rapport à 2023 (123,4 milliards FCFA), après une progression plus marquée de 33,6% entre 2022 et 2023. Elles sont dominées par des produits manufacturés et de consommation courante.

Les principaux produits importés par le Sénégal en provenance du Maroc comprennent : les pâtes alimentaires, le couscous et les pains préparés ; les détergents et les savons ; les produits de boulonnerie et de visserie ; les fruits et légumes, notamment les agrumes.