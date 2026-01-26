Afrique: Colloque international à Rabat - 'Mémoire, partage et réécriture des indépendances africaines'

La Chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc organise, mercredi prochain à Rabat, un colloque international intitulé "Mémoire, partage et réécriture des indépendances africaines : Du Congrès de Manchester (1945) à la Conférence de Casablanca (1961)".

Cette rencontre, organisée en collaboration avec la Pan AfricanWriters Association (PAWA) à l'Institut Royal pour la Recherche sur l'Histoire du Maroc, réunira des chercheurs de haut-niveau, des académiciens, des écrivains et des intervenants du Maroc et de plusieurs pays du continent africain, relève l'Académie dans un communiqué.

Ce colloque s'inscrit dans la continuité du cycle de réflexion engagé en mai 2023 autour de la question : "Et si l'Afrique réécrivait l'histoire de l'Afrique ?", ajoute la même source.

Elle précise que cet événement propose de revisiter deux moments fondateurs du panafricanisme moderne, à savoir le Cinquième Congrès panafricain de Manchester (1945) et la Conférence de Casablanca (1961), comme les pôles d'un même processus de formulation, de partage et de réécriture des indépendances africaines. Entre ces deux dates se dessine une séquence clé de la souveraineté des nations africaines, poursuit l'Académie du Royaume.

Selon le communiqué, ce colloque accordera une attention particulière au rôle des littératures, des arts et des productions culturelles dans cette dynamique, l'écriture étant envisagée comme un espace de résistance, de mémoire et de souveraineté symbolique.

Les travaux s'organiseront autour de quatre panels : le Maroc dans la nouvelle histoire transafricaine ; l'histoire et la mémoire des indépendances africaines ; les littératures, les arts et l'autonomie de la pensée africaine ; l'éducation décoloniale, le décloisonnement et les futurs panafricains.

L'ensemble des échanges vise à nourrir une réflexion renouvelée sur la souveraineté, la transmission des mémoires et les horizons politiques et culturels du continent africain, conclut le communiqué.