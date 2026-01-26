Maroc: Botola Pro D1 - Reprise du bon pied du MAS, de l'IRT et du DHJ

Le Maghreb de Fès (MAS) s'est imposé face au FUS de Rabat sur le score de 4 buts à 2, samedi au Complexe sportif de Fès, pour le compte de la 9e journée de la Botola Pro D1.

La rencontre a été marquée par le triplé de Soufiane Benjdida (4e, 10e et 87e), grand artisan du succès fassi, tandis qu'Aymen Chabani a inscrit le quatrième but du MAS (10e).

Côté rbati, Amine Diakité (6e) et Ayoub Mouloua (58e) ont signé les deux réalisations des visiteurs.

De son côté, l'Ittihad de Tanger s'est imposé en déplacement face à l'Union Yaacoub El Mansour sur le score de 2 buts à 1.

Les Tangérois ont ouvert le score par l'intermédiaire de Bilal El Ouadghiri (20e), avant que Mehdi Balouk n'égalise pour l'IttihadYaâcoub El Mansour sur penalty (53e).

Karim Lagrouch a ensuite offert la victoire à l'Ittihad de Tanger dans le temps additionnel (90e+8).

Quant au club de l'Olympic de Dcheira, il a perdu à domicile face au Difaa d'El Jadida par 1 but à 0, match disputé au Grand Stade d'Agadir.

Le but de victoire des visiteurs a été inscrit par Romuald Dacosta (52e).

Cette journée de reprise devait se poursuivre hier dimanche par la tenue de deux rencontres, RCAZ-CODM et UST-Raja. Sachant que cette manche a été amputée de trois matches, à savoir RSB-HUSA, WAC-ASFAR et KACM-OCS, et ce en raison de l'engament continentale des équipe militaire et berkanie en Ligue des champions, ainsi que casablancaise et safiote en Coupe de la Confédération CAF.