Maroc: Le dirham s'apprécie de 0,5% face au dollar du 15 au 21 janvier

26 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

Le dirham s'est apprécié de 0,5% vis-à-vis du dollar américain et s'est déprécié de 0,2% face à l'euro durant la période du 15 au 21 janvier 2026, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, indique la Banque centrale dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les avoirs officiels de réserve (AOR) se sont établis à 448 milliards de dirhams (MMDH) au 16 janvier, en baisse de 0,2% d'une semaine à l'autre et en hausse de 21,6% en glissement annuel.

Concernant les interventions de BAM, elles ont totalisé 147,8 MMDH en moyenne quotidienne au cours de la semaine du 15 au 21 janvier. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 57,8 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (51,4 MMDH) et des prêts garantis (38,5 MMDH), rapporte la MAP.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges est revenu à 3,7 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25% en moyenne.

Lors de l'appel d'offres du 21 janvier (date de valeur le 22 janvier), la Banque centrale a injecté 52,2 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est replié de 3,8% du 15 au 21 janvier, accusant une contre-performance depuis le début de l'année de 1%. Cette baisse a concerné la plupart des secteurs, avec des reculs de 4,3% de l'indice "Banques", de 3,8% pour celui "Bâtiment et matériaux de construction", de 5,3% pour "Services de transport", de 4,3% pour "Télécommunications" et de 3,9% pour "Participation et promotion immobilières".

S'agissant du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu, d'une semaine à l'autre, de 2,1 MMDH à 1,2 MMDH, réalisé principalement sur le marché central "Actions".

