Maroc: Salon national de l'olivier - Un intérêt accru des opérateurs mondiaux pour les produits oléicoles marocains

Des opérateurs internationaux spécialisés dans l'olive de table et l'huile d'olive, représentant des marchés stratégiques et exigeants, ont manifesté, vendredi à El Attaouia (province d'El Kelaâ des Sraghna), un vif intérêt pour la filière oléicole marocaine et le fort potentiel d'exportation de ses produits.

Lors de rencontres B to B organisées avec des opérateurs nationaux en marge de la 7ème édition du Salon national de l'olivier (21-24 janvier), ces acheteurs provenant notamment de France, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Espagne ainsi que de plusieurs pays du Golfe, ont été séduits par la qualité des produits oléicoles marocains, qui disposent de solides atouts pour se positionner avec compétitivité sur les marchés internationaux. Promouvoir l'huile d'olive nationale et favoriser des partenariats commerciaux

A travers l'organisation de ces rencontres professionnelles, dans un cadre propice aux échanges directs, à la négociation commerciale et à la construction de partenariats durables, le Salon ambitionne de promouvoir l'huile d'olive nationale, de favoriser des partenariats commerciaux avec les producteurs locaux et d'ouvrir de nouveaux horizons aux producteurs marocains, en attirant des acheteurs et des professionnels issus de pays reconnus pour leur expertise dans le domaine de l'oléiculture et de l'agroalimentaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association nationale du Salon de l'olivier, Mohamed Baraka, a souligné que cette dynamique permet aux opérateurs étrangers de découvrir de près la qualité de la production nationale, d'en apprécier les standards, les savoir-faire et la diversité, tout en établissant des relations directes avec les producteurs, favorisant ainsi des partenariats commerciaux durables et une meilleure intégration de la filière marocaine dans les circuits internationaux, rapporte la MAP.

Rappelant que le Maroc a enregistré une campagne agricole exceptionnelle marquée par une production abondante d'olives, il a fait savoir que "plus de 250 rencontres professionnelles B to B ont été organisées dans le cadre de ce Salon, renforcées par des visites sur le terrain dans des exploitations agricoles, des usines et des unités de trituration des olives, ce qui a permis des échanges d'avis et d'expertises entre les différents acteurs".

Et de préciser que "ces rencontres devraient avoir un impact positif significatif sur le secteur, en ouvrant de nouvelles opportunités de commercialisation et d'exportation".

Dans une déclaration similaire, Jesus Miranda, représentant d'une société espagnole spécialisée dans l'agroalimentaire, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction vis-à-vis des résultats de ces rencontres BtoB, mettant en avant le réel potentiel de développement de la filière oléicole au Maroc.

Il a, dans ce contexte, affirmé que les huiles marocaines sont de haute qualité, relevant que les produits nationaux disposent d'atouts solides leur permettant de trouver leur place sur le marché international et de défendre leur positionnement à l'échelle mondiale.

"Ce fut une expérience formidable de découvrir l'industrie marocaine de l'olive et de l'huile d'olive, et je me réjouis à l'idée de rester en contact avec les fournisseurs rencontrés lors du Salon", a confié, de son côté, Rada Eiseman, responsable principale, Conformité/Développement de produits au sein de l'entreprise américaine, FOODMatch.

Organisée sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, par l'Association du Salon national de l'olivier et l'interprolive, en partenariat avec le Conseil régional de Marrakech-Safi, la Province d'El Kelaa des Sraghna, la Chambre d'agriculture de la région Marrakech-Safi, le Conseil provincial d'El Kelaa des Sraghna et le Conseil communal d'El Attaouia, la 7e édition du Salon national de l'olivier constitue une plateforme stratégique de concertation, de valorisation et de promotion de la filière oléicole marocaine.

Au programme figuraient des conférences scientifiques, des ateliers techniques dédiés à la formation des agriculteurs, un espace de conseil agricole, ainsi que des séances de dégustation d'huile d'olive et d'olives de table.

Le Salon a été également l'occasion de primer les meilleures huiles d'olive et les meilleures exploitations oléicoles de la région, en plus de rendre hommage aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets agricoles innovants.