Afrique: Les lauréats de la 7e édition des Financial Afrik Awards dévoilés à Banjul

Les lauréats de la 7e édition des Financial Afrik Awards sont désormais connus. La cérémonie s’est tenue les 22 et 23 janvier au Centre de conférences Sir Dawda Kairaba à Banjul, en marge d’une conférence internationale consacrée aux partenariats public-privé (PPP) comme alternative à la dette publique, ainsi qu’à une table ronde sur les relations Monde arabe–Afrique.

L’événement a réuni près de 400 délégués issus de plus de 22 nationalités, parmi lesquels des banquiers, ministres, dirigeants d’institutions financières et leaders du secteur privé. Les échanges ont porté sur des solutions concrètes en matière de financement du développement, d’intégration économique et de coopération régionale.

À l’issue du dîner de gala, le jury des Financial Afrik Awards a décerné onze distinctions à des personnalités et institutions s’étant illustrées par leur leadership, leur impact économique et leur contribution au développement du continent africain.

Le titre de Ministre des Finances de l’Année a été attribué à Sheku Fantamadi Bangura, ministre des Finances de la Sierra Leone. Le Prix spécial du Jury – Leadership financier a été décerné à Serge Ekue, président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Le Lifetime Achievement Award est revenu à Zul-Kifl Salami, en reconnaissance de l’ensemble de sa carrière et de sa contribution au secteur financier.

Le Prix de la Coopération arabo-africaine a été attribué à Ali Alshimmari, président-directeur général de Global South Utilities (GSU). Le titre d’Économiste de l’Année a été décerné à Mohamed H’Midouche, tandis que la Médaille d’Honneur a été remise à Alagie Sanyang, CEO de Cornerstone Group.

Le Deal de l’Année a récompensé Arsène Dansou, CEO de la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC), pour l’introduction en Bourse de la BIIC au Bénin. Le prix de Financier de l’Année a été attribué à Birahim Diouf, directeur général de DC/BR.

Le prix de Champion de l’Inclusion Financière et Sociale a été conjointement décerné à l’AMIFA et à la Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, sous la direction de Cherkaoui Mouhsine, directeur général de l’AMIFA. Le titre de CEO de l’Année a été attribué à Gagan Gupta, CEO d’ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP).

Enfin, le Prix du leadership du commerce et de l’intégration africaine a été décerné à Latifa El Bouabdellaoui, directrice générale du Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC).

À travers cette 7e édition, les Financial Afrik Awards confirment leur ambition de valoriser les acteurs qui façonnent l’avenir financier, économique et commercial de l’Afrique, tout en encourageant l’innovation, l’intégration régionale et les partenariats stratégiques à l’échelle continentale et internationale.