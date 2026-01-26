Ile Maurice: Mise en oeuvre échelonnée, arriérés salariaux et garanties pour les retraités

Le gouvernement a précisé, à l'issue d'une réunion spéciale du Conseil des ministres tenue ce lundi 26 janvier, les modalités de mise en oeuvre du rapport 2026 du Pay Research Bureau (PRB). Comme annoncé, l'application des nouveaux salaires se fera en deux temps, avec des ajustements rétroactifs et des mesures spécifiques pour les fonctionnaires retraités ou proches de la retraite.

Une application en deux phases jusqu'en 2027

À compter de janvier 2026, les fonctionnaires percevront 50 % des salaires révisés prévus dans le rapport PRB 2026. L'application intégrale, soit 100 % des nouveaux barèmes, interviendra à partir de janvier 2027. Cette approche graduelle vise à lisser l'impact financier de la réforme tout en garantissant l'entrée en vigueur des nouvelles grilles salariales.

Un tableau maître de conversion consolidé, détaillant les salaires applicables en 2026 et 2027, sera publié par le ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives afin de faciliter la lecture et l'application des nouveaux barèmes.

Avantages et pensions : des droits maintenus dès janvier 2026

Le Conseil des ministres a également tranché sur les avantages connexes. Les fonctionnaires qui auraient été éligibles, lors de la mise en oeuvre complète du PRB 2026, à des prestations telles que les indemnités de déplacement, les facilités duty-free ou les avantages de passage, y auront droit rétroactivement à compter du 1er janvier 2026.

Concernant les retraités, les pensions seront recalculées sur la base du salaire réduit pour l'année 2026, avant d'être ajustées au salaire PRB intégral à partir de janvier 2027.

Dispositions spécifiques pour les départs à la retraite en 2026

Des mesures particulières ont été prévues pour les fonctionnaires prenant leur retraite en 2026. Les sommes forfaitaires commuées, les paiements uniques liés aux années de service excédant 400 mois, ainsi que les congés maladie et congés annuels accumulés, seront calculés sur la base de 100 % du salaire révisé du PRB 2026. La pension mensuelle suivra toutefois le principe du salaire réduit en 2026, avant un ajustement complet l'année suivante.

Indemnité du dimanche : un rapport attendu

Le gouvernement a par ailleurs pris note de l'avancement des travaux du comité permanent de haut niveau, chargé d'examiner la question du paiement des indemnités aux agents travaillant en rotation le dimanche. Les recommandations de ce comité devraient être soumises au Conseil des ministres lors de sa prochaine réunion.

Date limite du 18 mars 2026

Les fonctionnaires disposeront jusqu'au 18 mars 2026 pour exercer leur option afin d'être régis par le PRB 2026 selon les modalités approuvées par le gouvernement. Les salaires révisés seront versés avec effet rétroactif pour la période de janvier à mars 2026.