Ile Maurice: Du PSAC au collège - Le grand changement pour Tushit et Ethan

Le passage de l'école primaire au collège est une grande étape pour tous les élèves. Tout change : il faut arriver plus tôt à l'école, suivre plus de matières, rencontrer de nouveaux amis et s'adapter à un emploi du temps plus chargé. C'est exactement ce que vivent Tushit Sumaruth et Ethan Pasnin cette année.

Tushit, élève de grade 7, était à l'école Baichoo Madhoo. Il a obtenu un agrégat 4 au Primary School Achievement Certificate (PSAC) et a été admis au Dr Regis Chaperon State Secondary School (SSS). «Commencer le collège a été un grand changement pour moi», explique Tushit. «Tout est différent : les horaires, les matières, les enseignants et les amis. Il faut arriver plus tôt et suivre beaucoup de cours chaque jour.» Tushit a retrouvé des amis de son ancienne école et a rencontré de nouveaux camarades.

Les enseignants sont très gentils et l'aident à comprendre les cours. Même si les journées sont plus longues et plus chargées qu'à l'école primaire, Tushit se sent motivé et prêt à relever ce nouveau défi. «Les récréations sont très importantes pour discuter et jouer avec les amis», ajoute-t-il. Ethan Pasnin, 12 ans, a obtenu 5 unités au PSAC et a été admis à St Andrew's College.

«Je suis très content d'être à St Andrew's», raconte-t-il. «Ma première semaine était difficile à cause du long voyage, mais je me suis vite adapté. Les profs sont sympas et je me suis fait plein d'amis.» Ethan aime la discipline du collège et la grande cour, où il peut jouer et se détendre. «Je suis fier d'être un élève de St Andrew's», dit-il. Comme Tushit, il doit suivre plusieurs matières et s'habituer à un rythme plus intense qu'à l'école primaire.

D'autres élèves qui viennent de terminer le PSAC partagent aussi leurs impressions. Beaucoup trouvent que le collège demande plus d'efforts, mais ils aiment découvrir de nouvelles matières, rencontrer des amis et participer aux activités scolaires.

Pour ces élèves, le collège est un nouveau monde à découvrir. Tout change : l'uniforme, les règles, les matières, le temps passé à l'école et même la manière d'apprendre. Mais ces changements sont aussi une chance de grandir, de se faire de nouveaux amis et d'apprendre plein de choses nouvelles.

Tushit, Ethan et d'autres élèves montrent que le passage du PSAC au collège peut être un peu difficile au début, mais c'est surtout une nouvelle aventure excitante. Avec du courage et de l'organisation, ils sont prêts à réussir et à profiter de cette nouvelle étape de leur vie scolaire.