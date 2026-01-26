Ile Maurice: Un cadre renforcé pour protéger la stabilité financière

La Mauritius Commercial Bank Ltd, SBM Bank (Mauritius) Ltd, Absa Bank (Mauritius) Limited et AfrAsia Bank Limited sont toujours reconnues comme les principales banques systémiques domestiques de Maurice.

Cette classification, réalisée par la Banque de Maurice, selon une étude menée en août 2025 et rendue publique la semaine dernière, signifie que leur rôle dans l'économie est tel qu'une difficulté majeure affectant l'une d'entre elles pourrait avoir des répercussions importantes sur l'ensemble du système financier et, par ricochet, sur l'économie du pays.

Afin d'anticiper ce type de risque, la Banque centrale a mis en place, dès juin 2014, un cadre spécifique encadrant ces établissements. Les directives sur les banques systémiques visent avant tout à renforcer la solidité des institutions les plus importantes et à réduire les risques de crise financière. Elles s'inscrivent dans une démarche de prévention plutôt que de réaction, en ligne avec les pratiques internationales.

L'identification des banques systémiques repose d'abord sur leur poids dans l'économie nationale. Sont concernées, celles dont les actifs du segment A (domestiques/résidents) représentent au moins 3,5 % du produit intérieur brut. Cette première sélection est ensuite complétée par une analyse plus qualitative, qui tient compte de plusieurs facteurs, dont la taille des opérations, les liens avec d'autres acteurs financiers, la diversité des activités menées, et l'importance des services fournis aux entreprises et aux ménages.

Les banques reconnues comme systémiques sont soumises à des règles plus exigeantes que les autres établissements. Elles doivent notamment disposer de réserves de capital plus élevées, afin de pouvoir absorber d'éventuelles pertes en période de difficultés économiques. L'objectif est clair : limiter le risque de contagion financière et éviter que l'État ne soit contraint d'intervenir pour soutenir une banque en difficulté.

Au-delà des contraintes réglementaires, ce cadre vise surtout à préserver la confiance du public, des investisseurs et des partenaires économiques dans la solidité du secteur bancaire mauricien, considéré comme un pilier essentiel de la stabilité économique du pays.