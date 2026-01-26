Ile Maurice: Port - Performance et partenariats au coeur des discussions

Le Comité interministériel sur la stratégie de développement portuaire, présidé par le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, s'est réuni les 21 et 22 janvier afin de jeter les bases d'une stratégie nationale de modernisation du port.

Une troisième séance de consultation avec les syndicats est prévue aujourd'hui, 26 janvier, dans le but d'associer l'ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre des décisions du comité et de garantir une transition harmonieuse vers un port modernisé et plus performant.

La première séance, le 21 janvier, a rassemblé les membres du comité ainsi que des représentants du Prime Minister's Office (PMO) et de l'Economic Development Board (EDB). Les travaux se sont poursuivis le lendemain avec les acteurs du secteur privé, dont la Mauritius Chamber of Commerce and Industry, Business Mauritius et la Mauritius Export Association.

Ce comité réunit également les ministres de l'Agroindustrie, de l'Intégration sociale, des Services financiers, du Travail et de l'Industrie. Il comprend également des représentants de la Mauritius Ports Authority (MPA), de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), du PMO et de l'EDB, ainsi que des opérateurs du secteur privé.

Mis en place pour élaborer une stratégie nationale de développement portuaire, le comité a réaffirmé l'urgence de moderniser le port et d'en renforcer l'efficacité. Bien qu'essentiel au commerce extérieur mauricien, le port de Port-Louis fait face à des défis majeurs.

Selon le Container Port Performance Index 2023 de la Banque mondiale, il figure parmi les ports les moins performants au monde, mettant en évidence des lacunes en matière de gouvernance, d'efficacité opérationnelle et de capacité à absorber la croissance du trafic. La stratégie vise ainsi à moderniser les infrastructures, à renforcer la gouvernance, à améliorer les services logistiques et à consolider la position de Maurice comme hub maritime régional.

Malgré ces contraintes opérationnelles, et un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et une hausse des coûts logistiques, la MPA a enregistré une amélioration notable de sa performance financière au cours de l'exercice 2023- 2024. Le bénéfice net s'est établi à Rs 610,8 millions, en hausse de 41 % par rapport à l'année précédente.

Durant la même période, le port a traité plus de 8,5 millions de tonnes de marchandises et près de 680 000 conteneurs, tout en enregistrant plus de 3 500 escales de navires, dont une quarantaine de paquebots de croisière. La forte augmentation des livraisons de carburants aux navires a également contribué à la progression des revenus globaux.

Dans le Budget 2025- 2026, il est prévu que la MPA investisse environ Rs 5,4 milliards pour l'extension de la jetée de croisière, la construction d'une jetée dédiée aux barges à carburant, l'acquisition de remorqueurs et l'expansion du Mauritius Container Terminal. Par ailleurs, la CHCL fera l'objet d'une restructuration en profondeur afin de permettre à Maurice de retrouver sa réputation de port parmi les plus performants de la région de l'océan Indien.

Située au carrefour des grandes routes maritimes, Maurice dispose d'un potentiel stratégique considérable, rendant la modernisation du port et le renforcement de sa compétitivité indispensables. Les discussions ont porté sur plusieurs axes prioritaires, notamment la révision du modèle de gouvernance, l'acquisition d'équipements portuaires modernes, la formation du personnel et l'amélioration des relations industrielles.

La mise en œuvre du projet de l'Island Container Terminal, destiné à accroître la capacité de manutention, a été confirmée comme une priorité. Les travaux ont également abordé la création d'un nouveau port de pêche à Fort-William, un site ayant déjà été identifié, afin de soutenir le développement de l'économie bleue.

Des progrès ont été signalés dans le renforcement des compétences, notamment avec la poursuite de la formation des opérateurs de rubber tyred gantry cranes et la livraison, attendue en mars, d'un simulateur de formation en provenance d'Inde.

Par ailleurs, à la suite d'une demande du gouvernement, l'Union européenne a accepté de mobiliser un dispositif d'assistance technique pour identifier des opportunités de partenariat avec Maurice dans le cadre de la modernisation portuaire. Une équipe de deux experts mènera une mission de terrain de six jours, à partir d'aujourd'hui, afin de partager leur expertise sur les meilleures pratiques internationales.