Maroc: BTP - Le groupe Jet Contractors annonce une hausse de 9,8% de son chiffre d'affaires semestriel consolidé au 30 septembre 2025

Au 30 septembre 2025, le groupe marocain Jet Contractors, qui opère notamment dans les enveloppes de bâtiments, les constructions métalliques, les ouvrages d'art et l'ossature bois, a annoncé un chiffre d'affaires semestriel consolidé en hausse de 9,8% par rapport au 30 septembre 2024.

Les indicateurs de ce groupe indiquent en effet un chiffre d'affaires de 2 314,68 millions de dirhams (MDH) contre 2 108,07 MDH au 30 septembre 2024. La direction du groupe indique que le carnet de commandes du groupe s'élève à 11 milliards de dirhams en progression de 22% par rapport au 30 septembre 2024. La part à l'export représente 26% du portefeuille avec des implantations dans plusieurs pays africains.

Concernant l'endettement net consolidé au 30 septembre 2025, les responsables de Jet Contractors avancent qu'il s'établit à 1547,01 MDH, en quasi-stagnation par rapport au 30 juin 2025.

Quant aux investissements cumulés du groupe, ils ont fortement augmenté de 273,59 MDH, se situant à 350,49 MDH contre 76,90 MDH au 30 septembre 2024.

Sur les perspectives qui se dessinent, les responsables du groupe avancent que Jet Contractors affiche une performance robuste au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires cumulé de 2,3 milliards de dirhams. Selon eux « cette croissance est soutenue par un carnet de commandes dépassant les 11 milliards de dirhams, témoignant de la forte dynamique commerciale du groupe. »

De l'avis toujours de la direction du groupe, cette trajectoire est portée par une stratégie articulée autour de trois axes principaux. Il s'agit d'abord d'une diversification maîtrisée. « Le groupe consolide ses métiers historiques tout en s'imposant dans de nouveaux secteurs porteurs comme les infrastructures ferroviaires, les ouvrages hydrauliques et la gestion des déchets », soulignent-ils.

Ensuite, il y a l'expansion internationale. Selon les responsables du groupe, Jet Contractors renforce ses implantations ciblées à l'international pour saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Enfin, il y a l'innovation et les investissements. A ce niveau, la direction de Jet Contractors estime que le groupe modernise son outil industriel et intègre des technologies de pointe pour améliorer sa compétitivité et accélérer l'exécution de ses projets.

« Parallèlement, ajoute-t-elle, le groupe accélère le développement de sa filiale Jet Energy, un relais de croissance majeur destiné à devenir un acteur énergétique de référence sur les marchés marocain et africain en pleine expansion. »