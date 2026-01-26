Sénégal: Investissements directs marocains au pays - Un stock de 136 millions de dollars enregistré en 2019

L'investissement direct étranger (Ide) entre le Sénégal et le Maroc se manifeste par des initiatives marocaines dans le secteur privé sénégalais et par des partenariats publics-privés visant à stimuler la production locale et à renforcer les chaînes de valeur.

«Le stock d'Ide marocains au Sénégal s'établit autour de 105 millions USD en 2016 et 2017, avant de progresser pour atteindre environ 116 millions USD en 2018 puis un sommet de près de 136 millions USD en 2019. Cette montée en puissance traduit un ancrage financier et stratégique croissant des groupes marocains au Sénégal, particulièrement dans les services financiers, l'immobilier, les télécommunications et les services aux entreprises », renseigne le Bureau d'information et de communication du gouvernement (Bic-Gouv).

Selon le document, l'implantation de plus en plus affirmée d'entreprises marocaines au Sénégal, opérant dans des secteurs stratégiques tels que l'agroalimentaire, la pharmacie, l'énergie, les bâtiments et travaux publics (Btp), les mines, ainsi que les services, témoigne de la vitalité et du dynamisme de la coopération économique entre les deux pays.

Cette dynamique, renseigne la même source, est renforcée par la présence d'institutions bancaires marocaines de premier plan telles que la Banque marocaine pour le commerce extérieur (Bmce), Attijariwafa Bank, la Banque centrale populaire (via Banque Atlantique). En plus des banques, des institutions marocaines sont présentes dans le secteur de la microfinance comme Amifa et des assurances avec Wafa assurance.