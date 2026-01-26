Cote d'Ivoire: Projet Ligne 1 du Métro d'Abidjan - L'UGP et la STAR en mission de travail à l'ANSSI

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet Ligne 1 du Métro d'Abidjan, une délégation de l'Unité de gestion du projet (Ugp) et de la Société des transports abidjanais sur rail (Star) a effectué, le jeudi 22 janvier 2026, une visite de travail au siège de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), en vue du renforcement de la sécurité des systèmes d'information et des infrastructures critiques liés à ce projet structurant.

À l'issue des ateliers, le colonel Samassi Aly, directeur du Pôle technologies et opérations de l'Anssi, le commissaire de Police Fofana Mamadou, directeur des Investigations et du soutien aux opérations, ainsi que Beugré Jean Jacques, directeur des Centres techniques, ont conduit la délégation de l'Ugp et de la Star à une visite des installations de l'Agence.

Cette visite a notamment permis de découvrir le Centre d'observation de sécurité (Soc), organe stratégique chargé de la surveillance, de la détection et de la réponse aux incidents de cybersécurité, illustrant l'engagement de l'Anssi à accompagner les grands projets nationaux dans la sécurisation de leurs infrastructures numériques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de concertation et de collaboration interinstitutionnelle, visant à anticiper et prévenir les risques cybernétiques susceptibles d'affecter les infrastructures numériques et opérationnelles du futur métro d'Abidjan. Les échanges ont porté sur les dispositifs juridiques, organisationnels et techniques à mettre en place pour garantir un haut niveau de sécurité des systèmes d'information.

Au cours des travaux, les représentants de l'Anssi ont partagé leur expertise en matière de cybersécurité des infrastructures critiques, notamment dans les secteurs du transport et des services publics stratégiques. L'accent a été mis sur la nécessité d'intégrer la sécurité numérique dès les phases de conception et de déploiement du projet.