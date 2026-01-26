Cote d'Ivoire: Épiphane Zoro Bi Ballo à ses filleuls - « Votre crédibilité sera votre premier capital professionnel »

Une cérémonie de remise de diplômes à 3 promotions du Centre de recherche et de formation professionnelle, à la médiation, l'arbitrage et la négociation (Cerfopman) de l'Ucao-Uua a eu lieu, ce 23 janvier, à Cocody.

C'est une remise de diplômes qui consacre l'aboutissement d'un parcours académique exigeant et d'une formation professionnelle adossée à des partenariats universitaires et institutionnels internationaux. 33 personnes de la 9e promotion de médiation, de la 4e d'arbitrage et de la 1re de négociation du Centre de recherche et de formation professionnelle, à la médiation, l'arbitrage et la négociation (Cerfopman) de l'Ucao-Uua ont reçu leurs diplômes, ce 23 janvier, à Cocody.

Lors d'une cérémonie de remise de diplômes parrainée par le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Épiphane Zoro Bi Ballo, les récipiendaires ont été appelés à exercer leur métier dans les règles de l'art. « Le diplôme que vous recevez aujourd'hui vous honore mais il vous oblige à la neutralité absolue, à une confidentialité rigoureuse, à une indépendance intellectuelle, à une éthique irréprochable. Votre crédibilité sera votre premier capital professionnel, votre intégrité sera votre meilleure protection, votre réputation sera votre plus grande richesse », a déclaré le parrain de la cérémonie.

Pour lui, ces diplômes sont les fruits de leurs sacrifices, de leur patience et de leur confiance. Rappelant que la paix sociale, la justice, la bonne gouvernance passent aussi par la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges.

Notre mission est noble : garantir le vivre-ensemble et la paix sociale

C'est pourquoi le président de la Habg a émis le voeu que ces diplômés exercent leur art avec toutes les exigences que cela recommande. « Que chacun d'entre vous exerce son art avec rigueur, humanité et surtout avec un sens aigu de l'intérêt général. Allez sur le terrain avec humilité, exercez avec compétence et servez avec intégrité et que votre engagement contribue à bâtir une société plus juste, plus apaisée et plus responsable », a insisté Épiphane Zoro Bi Ballo.

La présidente des 3 promotions, Méïté Traoré Massafola, a, pour sa part, salué l'excellence de l'encadrement pédagogique. Selon elle, grâce à cette formation, ils ont acquis les compétences essentielles de ces 3 spécialités. « Notre mission est noble : garantir le vivre- ensemble, la paix sociale en favorisant des solutions amiable, pragmatique et efficace aux différends. En rendant la justice à temps dans les conflits et en négociant au mieux les intérêts des parties. Nous sommes aptes à intégrer la grande famille des médiateurs, arbitres et négociateurs. Que nos connaissances servent aux personnes et aux familles sur le terrain », a-t-elle souhaité.

Non sans assurer de leur engagement à faire la promotion et la pratique de ces disciplines leur cheval de bataille. « Nous sommes membres de diverses entités. Ensemble, nous serons plus forts pour marquer de nos empreintes le développement des Modes alternatifs de règlement des différends (Mard). Je vous exhorte à faire preuve de rigueur, d'exigence, de bienveillance et de professionnalisme », a-t-elle encouragé les membres.

Quant au directeur du Centre de recherche et de formation professionnelle, à la médiation, l'arbitrage et la négociation (Cerfopman) de l'Ucao-Uua, maître Michel Tchicaya, il a félicité les récipiendaires pour leur résilience.

A l'en croire, le Cerfopman est en quelque sorte une petite institution internationale parce que les diplômes qui émanent dudit centre sont internationaux. « Ils sont co-signés par Paris et Abidjan. La co-signation par Paris fait de votre diplôme un diplôme français mais aussi un diplôme de l'Union européenne. La signature d'Abidjan fait de ce diplôme, un diplôme d'un établissement membre du Cames mais aussi reconnu dans les 17 États membres de l'Ohada. Les Mard ont fait du chemin dans notre pays. Ils apparaissent aujourd'hui comme une voie d'avenir. C'est le lieu de vous féliciter parce quand vous arrivez à cette étape, c'est un soulagement. Vous avez cassé les oeufs mais vous allez maintenant manger les omelettes. Vous avez reçu une solide formation diplômante. L'avenir vous appartient », a-t-il conclu.