Cote d'Ivoire: Téléphonie - Xiaomi lance le REDMI Note 15 en Côte d'Ivoire

ABIDJAN, Côte d'Ivoire - 23 janvier 2026 - Xiaomi, troisième fabricant mondial de smartphones avec 14 % de part de marché au troisième trimestre 2025 (Omdia), poursuit sa croissance internationale avec une stratégie centrée sur l'innovation accessible.

C'est dans ce contexte que Xiaomi Côte d'Ivoire a officiellement lancé la série REDMI Note 15 et présenté une gamme complète d'accessoires et de produits connectés destinés à enrichir l'expérience utilisateur au quotidien le 23 janvier 2026 à Abidjan lors d'un événement d'envergure organisé au Radisson Blu Hotel, réunissant médias, influenceurs, partenaires et passionnés de technologie.

Au sein de l'écosystème intelligent « Human x Car x Home » de Xiaomi, la marque REDMI joue un rôle stratégique. En 2023, REDMI a franchi le cap historique du milliard de smartphones expédiés. Sa gamme emblématique, la série REDMI Note, a largement contribué à cette performance avec plus de 460 millions d'unités expédiées dans plus de 100 pays à la date du 18 décembre 2025.

Le lancement ivoirien du REDMI Note 15 s'inscrit donc dans la continuité de cette réussite mondiale. L'événement d'Abidjan a été marqué par des présentations produit, des performances culturelles et une ambiance moderne, l'événement a mis en avant non seulement les nouveaux smartphones REDMI Note 15, mais aussi une sélection d'accessoires intelligents conçus pour accompagner les utilisateurs dans leur vie digitale : des écouteurs, une montre connectée, une enceinte portable et des téléviseurs connectés. La gamme REDMI Note a confirmé son positionnement depuis 2014 comme l'une des séries les plus populaires au monde, avec plus de 460 millions d'unités expédiées dans plus de 100 pays à la fin de l'année 2025.

« Depuis plus de dix ans, la série REDMI Note gagne la confiance des utilisateurs à travers le monde grâce à l'équilibre entre performance, qualité et accessibilité. Le lancement du REDMI Note 15 en Côte d'Ivoire illustre notre volonté de rapprocher encore davantage l'innovation des utilisateurs africains », a déclaré Cynthia Chen, Directrice Marketing REDMI, département marketing global de Xiaomi.

Introduite pour la première fois à l'international en 2014 à Singapour, la série REDMI Note a très tôt suscité un engouement exceptionnel, avec des records de ventes en Asie, en Inde, puis sur les marchés émergents et européens. Aujourd'hui, elle est distribuée dans plus de 100 pays grâce à un réseau omnicanal comprenant les Xiaomi Stores, les plateformes de e-commerce et les opérateurs télécoms.

Lancée mondialement ce mois-ci, la série REDMI Note 15 marque une nouvelle étape dans l'histoire de la gamme. Elle intègre la technologie REDMI Titan Durability, offrant une meilleure résistance aux chutes, à l'eau et à la poussière, ainsi qu'une autonomie optimisée pour un usage quotidien intensif. La série embarque également des technologies de niveau flagship telles que : la batterie Silicon-Carbon, le système de refroidissement Xiaomi IceLoop, plusieurs fonctionnalités intelligentes alimentées par l'IA.

Proposée à des prix compris entre 199 et 499 dollars, la gamme s'adresse à un large public, alliant performance, fiabilité et accessibilité. Au sommet de la série, le REDMI Note 15 Pro+ 5G se distingue par un nouveau capteur photo 200 MP HPE, dévoilé pour la première fois au niveau mondial, une résistance complète IP66 / IP68 / IP69 / IP69K, la certification SGS 5 étoiles Premium Performance, confirmant l'ambition de REDMI d'élever constamment les standards du marché.