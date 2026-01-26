Cote d'Ivoire: Conférence internationale de l'UPF - La France réaffirme son soutien à une presse francophone libre

En marge des travaux de la Conférence internationale de la presse francophone, Fabrice Mauriès, ambassadeur de France au Gabon et à Sao Tomé-et-Principe, a convié, le 23 janvier 2026, plus de 100 journalistes et experts provenant de 25 pays de l'espace francophone à un dîner de fraternité à sa résidence.

La rencontre a été l'occasion pour le diplomate de saluer la belle coopération qui lie son ambassade au monde de la presse au Gabon. Il a précisé que cet accompagnement se fait dans le respect total de l'indépendance des journalistes.

Une valeur fondamentale que la France entend continuer de promouvoir auprès des médias de l'espace francophone. Sa présence aux côtés de la Cipref témoigne, selon lui, de la volonté de son pays de soutenir la vitalité de la presse francophone.

Abordant le thème central de l'Intelligence artificielle, il a exhorté les journalistes à faire preuve d'éthique et d'indépendance. « Chacun a un rôle très important dans la manifestation de la vérité, c'est elle doit être le but du monde de la presse, rapporté fidèlement les faits sans peur et sans haine » a-t-il déclaré.

Pour sa part, Désiré Ename, président du comité d'organisation de la Cipref, a exprimé sa volonté de pérenniser la conférence. Cela, avec pour objectif de débattre des problématiques relatives à la presse francophone.