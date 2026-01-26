Cote d'Ivoire: Conférence internationale de l'UPF - La France réaffirme son soutien à une presse francophone libre

26 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Emeline P. Aangoua

En marge des travaux de la Conférence internationale de la presse francophone, Fabrice Mauriès, ambassadeur de France au Gabon et à Sao Tomé-et-Principe, a convié, le 23 janvier 2026, plus de 100 journalistes et experts provenant de 25 pays de l'espace francophone à un dîner de fraternité à sa résidence.

La rencontre a été l'occasion pour le diplomate de saluer la belle coopération qui lie son ambassade au monde de la presse au Gabon. Il a précisé que cet accompagnement se fait dans le respect total de l'indépendance des journalistes.

Une valeur fondamentale que la France entend continuer de promouvoir auprès des médias de l'espace francophone. Sa présence aux côtés de la Cipref témoigne, selon lui, de la volonté de son pays de soutenir la vitalité de la presse francophone.

Abordant le thème central de l'Intelligence artificielle, il a exhorté les journalistes à faire preuve d'éthique et d'indépendance. « Chacun a un rôle très important dans la manifestation de la vérité, c'est elle doit être le but du monde de la presse, rapporté fidèlement les faits sans peur et sans haine » a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, Désiré Ename, président du comité d'organisation de la Cipref, a exprimé sa volonté de pérenniser la conférence. Cela, avec pour objectif de débattre des problématiques relatives à la presse francophone.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.