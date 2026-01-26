Cote d'Ivoire: Présidence de la République - Kobenan Kouassi Adjoumani nommé ministre d'État, conseiller spécial

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à plusieurs nominations à la Présidence de la République, à travers un communiqué officiel rendu public et lu par la Secrétaire générale de la Présidence, Masséré Touré-Koné, ce lundi 26 janvier 2026.

Ces nominations concernent plusieurs anciens membres du gouvernement, à l'exception notable de Léon Adom. Parmi eux figure Kobenan Kouassi Adjoumani, ancien ministre d'État, qui fait son retour au coeur de l'appareil présidentiel en qualité de ministre d'État, conseiller spécial à la Présidence de la République. Cette annonce s'inscrit dans la continuité des déclarations faites par le Chef de l'État lors du Conseil des ministres du samedi 24 janvier 2026.

À cette occasion, le Président Alassane Ouattara avait tenu à saluer les membres sortants du gouvernement en ces termes : « J'ai bien évidemment une pensée pour ceux qui ne font plus partie de ce nouveau gouvernement et je leur ai réitéré mes remerciements ce matin pour leur importante contribution à la construction de notre pays. Ils sont appelés à d'autres fonctions que nous préciserons dès le lundi matin. »

Le communiqué présidentiel précise ainsi les nouvelles affectations suivantes :

Ministres d'État, conseillers spéciaux à la Présidence de la République :

Ahoussou-Kouadio Jeannot

Adjoumani Kobenan Kouassi

Ministre, directeur de cabinet du Président de la République : Fidèle Sarassoro

Ministre, directeur de cabinet de la vice-Présidence de la République : Ahoutou Koffi

Ministres conseillers à la Présidence de la République :

Mabri Toikeusse

Mamadou Sanogo

Bouaké Fofana

Laurent Tchagba

Ministre-gouverneur du District autonome d'Abidjan : Cissé Bacongo

Ministre-gouverneur du District autonome de Yamoussoukro : Augustin Thiam

À travers ces nominations, le Président de la République entend s'appuyer sur l'expérience de cadres chevronnés afin de renforcer l'action stratégique de la Présidence et d'assurer une mise en oeuvre efficace de ses orientations politiques pour le nouveau mandat.