Afrique de l'Ouest: Santé numérique - La CEDEAO valide sa feuille de route stratégique 2026-2030 à Dakar

Du 19 au 23 janvier 2026, à Dakar, elle a organisé l'atelier de validation du Plan stratégique régional de Santé numérique de la CEDEAO (2026-2030), ainsi que du plan opérationnel couvrant les deux premières années de mise en oeuvre.

Cette rencontre de haut niveau a réuni des représentants des États membres, des experts régionaux, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs du secteur de la santé numérique. Ensemble, ils ont travaillé à la finalisation du premier projet du document stratégique, en veillant à l'aligner sur les priorités nationales, régionales et internationales en matière de santé et de transformation numérique.

Les travaux ont notamment porté sur l'harmonisation des axes stratégiques, des indicateurs de performance et des mécanismes de gouvernance. Il s'est également agi d'ajuster le plan opérationnel afin d'en garantir la faisabilité, la cohérence et la pertinence budgétaire, dans une perspective de mise en oeuvre progressive et durable.

Au nom du Directeur général de l'OOAS, le Directeur exécutif du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies (CRSCM) a rappelé l'importance stratégique de la santé numérique pour l'avenir des systèmes de santé dans l'espace CEDEAO. Selon lui, face aux défis sanitaires persistants et émergents, la digitalisation constitue un levier essentiel pour moderniser les services de santé, renforcer leur efficacité, promouvoir l'équité et accroître la résilience face aux crises.

Il a souligné que la tenue de cet atelier traduit la volonté commune des États membres et des partenaires de bâtir un écosystème de santé numérique interopérable, sécurisé, inclusif et centré sur l'humain. Un tel cadre devrait permettre d'améliorer concrètement l'accès aux soins, la qualité des services et la gestion des données de santé, au bénéfice direct des populations.

À travers ce Plan stratégique régional 2026-2030, la CEDEAO ambitionne ainsi de poser les bases d'une gouvernance numérique harmonisée du secteur de la santé, favorisant l'innovation, la coopération régionale et l'optimisation des ressources. L'adoption de ce document ouvre la voie à une nouvelle ère pour la santé publique ouest-africaine, où le numérique devient un moteur de performance, de solidarité et de développement durable.