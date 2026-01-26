Cote d'Ivoire: Voeux de nouvel an - Christem Organisation ouvre 2026 sous le signe de la solidarité avec « Trésors et témoignages »

Christem Organisation a placé l'année 2026 sous le sceau de la solidarité et de l'espérance. Le 24 janvier, au Palm Club Hôtel, l'Ong engagée dans la création artistique et culturelle, la promotion du développement humain et l'action humanitaire a organisé son traditionnel déjeuner de nouvel an, autour du thème évocateur : « Trésors et témoignages ».

Cette rencontre conviviale a réuni des personnes physiques et morales de bonne volonté, aux côtés de femmes veuves accompagnées par l'organisation. Un moment de communion empreint de partage, d'écoute et d'émotion, marqué par des témoignages poignants mettant en lumière l'impact réel des actions menées par Christem Organisation sur l'épanouissement moral et social de ses bénéficiaires.

Au cours de la cérémonie, les représentants des ministères présents ont insisté sur la nécessité d'un accompagnement institutionnel en faveur des oeuvres de bienfaisance portées par l'Ong.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À ce propos, N'Guessan Adonis, attaché de presse au ministère des Sports, a salué l'engagement de l'organisation : « Le travail accompli par Christem Organisation au profit de la communauté mérite un soutien conséquent. Le message sera transmis à la hiérarchie », a-t-il indiqué.

Prenant la parole, Mme Christelle Amessan, présidente de l'Ong, a souligné les enjeux d'un tel appui. Selon elle, au-delà d'un soutien symbolique, l'accompagnement institutionnel constituerait une véritable caution morale pour les actions de l'organisation et permettrait d'ouvrir l'accès à l'expertise technique des ministères. « Cet appui renforcerait notre crédibilité et nous aiderait à mieux structurer nos interventions au profit des populations vulnérables », a-t-elle expliqué.

Pensé comme un espace de solidarité et d'encouragement, le déjeuner « Trésors et témoignages » a également servi de cadre à la présentation des voeux du nouvel an, à l'expression de remerciements aux partenaires et à la mise en valeur des acquis issus de l'accompagnement de l'ONG. Les bénéficiaires ont, à travers leurs récits, témoigné des changements positifs opérés dans leur vie grâce aux actions de Christem Organisation.

La cérémonie s'est achevée par la remise de dons provenant du Festival international de la louange d'Abidjan (FILA), réaffirmant ainsi l'engagement constant de Christem Organisation en faveur des plus vulnérables. Par cet acte symbolique, l'Ong a renouvelé sa détermination à faire de 2026 une année de compassion, de partage et d'impact social durable.