Cote d'Ivoire: Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité - Une haie d'honneur pour le ministre Vagondo Diomandé

26 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

À la suite de sa reconduction à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le personnel dudit département ministériel a organisé, ce lundi 26 janvier 2026, une haie d'honneur en l'honneur du ministre Vagondo Diomandé. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en présence des collaborateurs, cadres et agents de l'administration centrale, ainsi que des services rattachés.

Pour les initiateurs, ce moment solennel visait à saluer la confiance renouvelée des plus hautes autorités de l'État à l'endroit du ministre, ainsi que son engagement constant au service de la sécurité, de la stabilité nationale et de la cohésion sociale.

Dans son adresse, le directeur de cabinet, Benjamin Effoli, a rappelé que le vendredi 23 janvier 2026, « la fumée blanche tant espérée et attendue » avait fini par s'élever du Palais présidentiel, annonçant une heureuse nouvelle : la reconduction de Vagondo Diomandé à la tête du ministère par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Au nom de l'ensemble du personnel du ministère, le porte-parole du jour a exprimé leurs « profondes et déférentes admirations » au ministre, soulignant que cette reconduction, loin d'être anodine, constitue à la fois un motif de fierté collective et un engagement renforcé à servir avec davantage de rigueur et d'efficacité sous sa conduite.

Benjamin Effoli a également insisté sur la nature hautement stratégique du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, confronté à des défis permanents et à des dossiers sensibles, notamment au cours des dernières années. À cet égard, il a salué le leadership du ministre, sa capacité à fédérer ses collaborateurs et à conduire l'action publique avec vision, clarté des orientations et sérénité, même dans les contextes les plus exigeants.

Réaffirmant sa détermination à poursuivre le travail engagé, le personnel a assuré le ministre de sa pleine disponibilité à l'accompagner dans la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de sécurité intérieure, de protection des populations et de préservation de la paix sociale, contribuant ainsi, aux côtés du gouvernement, à l'édification d'une Côte d'Ivoire forte et stable.

De son côté, le général Vagondo Diomandé a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, pour la confiance renouvelée. Il a également adressé ses sincères remerciements à l'ensemble de ses collaborateurs, dont l'engagement constant a permis d'assurer la paix et la sécurité des populations.

Pour rappel, le vendredi 23 janvier 2026, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le Président de la République a signé un décret portant nomination des membres du gouvernement.

